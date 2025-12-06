  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

انهدام باند سرقت کابل برق و مخابرات در عملیات ویژه پلیس آگاهی

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: با افزایش سرقت کابل برق و مخابرات، پلیس آگاهی فراجا در عملیات ویژه سه سارق حرفه‌ای را دستگیر کرد که به ۲۶ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ضرغام آذین، رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی افزایش پرونده‌های سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کاری کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات فنی، میدانی و رصدهای اطلاعاتی و با توجه به شیوه و شگرد حرفه‌ای سارقان که به صورت گروهی و برنامه ریزی شده اقدام می‌کردند، موفق شدند هویت سارقان را شناسایی کنند.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا، گفت: با تکمیل بررسی‌ها و جمع آوری ادله، کارآگاهان طی یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرانه، سه نفر را در این خصوص شناسایی و دستگیر کردند که آنها در بازجویی‌های انجام شده ضمن اعتراف، دو مالخر اموال مسروقه را لو دادند.

وی با بیان اینکه سارقان به ارتکاب ۲۶ فقره سرقت کابل برق و مخابرات از معابر و اماکن عمومی اعتراف کردند، تصریح کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال و بررسی احتمال ارتباط آنان با سایر پرونده‌های مشابه همچنان ادامه دارد.

سردار آذین در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده افراد مشکوک در حال دست کاری تأسیسات برق و مخابرات موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند و همچنین هر گونه خرید و فروش کابل‌های بدون فاکتور و فاقد منشأ قانونی طبق قانون مالخری محسوب شده و برخورد جدی به دنبال خواهد داشت.

