به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان پروژه شهرداری منطقه ۱۸ تهران خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از پروژه‌های در حال ساخت شهرداری منطقه ۱۸ تهران، مأموران کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر (عج) تحقیقات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها آغاز کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با تحقیقات فنی و شگردهای نوین پلیسی مأموران، هویت و مخفیگاه ۲ سارق شناسایی و با هماهنگی قضائی طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرکلانتر پنجم پایتخت بیان کرد: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهمان نیز مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل آلومینیوم، آهن آلات، ضایعات و غیره کشف و به همراه متهمان به کلانتری انتقال داده شدند.

وی افزود: متهمان که پدر و پسر بودند طی بازجویی‌های فنی به جرایم خود مبنی بر سرقت لوازم از پروژه در حال ساخت شهرداری اعتراف و با شکایت نماینده حقوقی شهرداری به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در پایان اضافه کرد: امنیت مالی و جانی شهروندان خط قرمز پلیس می‌باشد و با هر کسی که سعی در ایجاد اخلال این امر داشته باشد برخورد می‌شود و شهروندان در صورت رؤیت هرگونه موارد مشکوک به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.