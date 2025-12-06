  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

آزادسازی پیاده‌روهای منطقه ۲ تهران با احداث پارکینگ موتورسیکلت‌ها

آزادسازی پیاده‌روهای منطقه ۲ تهران با احداث پارکینگ موتورسیکلت‌ها

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران از جانمایی فضای پارک حاشیه‌ای مخصوص موتورسیکلت‌ها در خیابان‌ها و مجاورت مراکز اداری، تجاری و خدماتی پرتقاضای منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران با اشاره به اینکه نبود پارکینگ ویژه موتورسواران معضلاتی هستند که سبب آشفتگی ترافیکی و ایجاد اختلال در عبور و مرور شده‌اند گفت: در همین راستا ساخت پارکینگ برای موتورسیکلت در کانون‌های پرتردد به‌عنوان یکی از راهکارهای حل این معضلات در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به نقاطی که این طرح ترافیکی اجرا می‌شود، افزود: عملیات ساخت پارکینگ‌های موتورسیکلت در مجاورت مراکز اداری، تجاری و خدماتی پر تقاضا در حال اجرا است.

به گفته معاون شهردار منطقه ۲ در حال حاضر این طرح در بلوار فرحزادی نبش خیابان سیمای ایران روبروی مجتمع تجاری پلاتین و همچنین خیابان فرحزادی تقاطع سیمای ایران اجرا شد.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی محل پارک موتورسیکلت‌ها، شاهد آزادسازی پیاده‌روها و تسهیل و ایمن‌سازی محل عبور و مرور عابران پیاده خواهیم بود.

کد خبر 6679750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • يك تهراني IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آيا براي پاركينگ منطقه 12 هم فكري شده است ؟ بازار و مركز تهران؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها