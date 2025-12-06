به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران با اشاره به اینکه نبود پارکینگ ویژه موتورسواران معضلاتی هستند که سبب آشفتگی ترافیکی و ایجاد اختلال در عبور و مرور شدهاند گفت: در همین راستا ساخت پارکینگ برای موتورسیکلت در کانونهای پرتردد بهعنوان یکی از راهکارهای حل این معضلات در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به نقاطی که این طرح ترافیکی اجرا میشود، افزود: عملیات ساخت پارکینگهای موتورسیکلت در مجاورت مراکز اداری، تجاری و خدماتی پر تقاضا در حال اجرا است.
به گفته معاون شهردار منطقه ۲ در حال حاضر این طرح در بلوار فرحزادی نبش خیابان سیمای ایران روبروی مجتمع تجاری پلاتین و همچنین خیابان فرحزادی تقاطع سیمای ایران اجرا شد.
وی یادآور شد: با اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی محل پارک موتورسیکلتها، شاهد آزادسازی پیادهروها و تسهیل و ایمنسازی محل عبور و مرور عابران پیاده خواهیم بود.
