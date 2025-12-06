به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی پیش از ظهر شنبه در آئین رونمایی از پوستر نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، از آغاز نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف تقویت جریان رسانه‌ای متعهد، انقلابی و مسئله‌محور برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای انعکاس دغدغه‌های مردم و ظرفیت‌های بومی استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به بخش ویژه جشنواره امسال افزود: «پیروزی بزرگ و دستاوردهای ایران در جنگ ۱۲ روزه» به‌عنوان محور ویژه در نظر گرفته شده تا نقش رسانه‌ها در روایت‌گری افتخارات ملی برجسته شود.

کریمی قالب‌های قابل پذیرش در این دوره را متنوع دانست و گفت: آثار در قالب‌های اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ، گزارش ویدئویی، پادکست، مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت، سرمقاله، تیتر، عکس و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت می‌شوند.

وی محورهای موضوعی جشنواره را نیز چنین برشمرد: ایران‌جان؛ چهارمحال و بختیاری، روایت پیشرفت استان، صرفه‌جویی انرژی، خشکسالی و مسئله آب استان، محیط زیست و منابع طبیعی و آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی از محورهای این جشنواره است.

مسئول بسیج رسانه استان با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان فضای مجازی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مراسم اختتامیه هم‌زمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سازمان بسیج رسانه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه‌السلام استان و دبیرخانه این جشنواره مراجعه کنند.