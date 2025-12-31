  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

جشنواره رسانه‌ای «وصال آرمانی» برگزار می‌شود

جشنواره رسانه‌ای «وصال آرمانی» با هدف شناسایی، حمایت و معرفی قابلیت‌های فعالان حوزه رسانه و تولیدات محتوایی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جشنواره رسانه‌ای «وصال آرمانی» با هدف شناسایی، حمایت و معرفی قابلیت‌های فعالان حوزه رسانه و تولیدات محتوایی، برگزار می‌شود. این جشنواره بستری برای رقابت و ارائه آثار در قالب‌های متنوع رسانه‌ای همچون فیلم کوتاه، مستند، پادکست، عکس، موشن‌گرافیک، تولیدات موبایلی و سایر قالب‌های نوین رسانه‌ای فراهم کرده است.

جشنواره رسانه‌ای «وصال آرمانی» برگزار می‌شود

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با محوریت موضوعاتی از جمله روایت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای، چالش‌های ارتباطی، سبک زندگی و نگاه خلاقانه به مسائل روز ارسال کنند. همچنین توجه به نوآوری، خلاقیت و روایت مؤثر از شاخص‌های اصلی ارزیابی آثار خواهد بود.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی‌ماه تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن آرمان ایران به نشانی www.armaniran.app نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» در تلاش است تا با ایجاد فضایی رقابتی، زمینه بروز استعدادهای رسانه‌ای و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای ایفا کند.

