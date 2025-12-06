محمد علیزاده به نشان نقره جهان دست یافت/ رضایی برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشورمان در روز پایانی این مسابقات سه نماینده داشت که حال تلاش آنها به دو مدال نقره و برنز ختم شد. محمد علیزاده به مدال نقره دست پیدا کرد. متین رضایی برنز گرفت و ساینا کریمی هم توفیقی در کسب مدال نداشت.

محمد علیزاده در وزن ۸۷- کیلوگرم در اولین دیدار «راداکوویج» از صربستان در دو راند شکست داد. وی در مبارزه دوم در حالی که راند نخست را یک بر صفر به «تورنیتینو» از اسپانیا واگذار کرده بود دو راند بعدی را با نتایج مشابه ۶ بر ۵ به سود خود خاتمه داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی راند سوم این مبارزه ۵ بر ۴ به سود حریف اسپانیایی در حال خاتمه بود که علیزاده در ثانیه پایانی با اجرای تکنیک باید سه امتیاز می‌گرفت که روی تابلو امتیازات ثبت نشد. در همین لطظه فلاحی راد مربی تیم ملی با بالا بردن کارت بازبینی بین فیلم، درخواست بررسی داد که این اعتراض مورد قبول قرار گرفت تا علیزاده نتیجه را به سود خود خاتمه داد.

وی برای رسیدن به مبارزه پایانی «هنریکه مارکز» از برزیل دارنده مدال طلای قهرمانی جهان در «ووشی» چین را پیش رو داشت که راند نخست را به رقیب واگذار کرد، ولی دو راند بعدی را با ارائه یک مبارزه دیدنی و جذاب به سود خود خاتمه داد و راهی مبارزه پایانی شد. علیزاده در مبارزه پایانی در دو راند متوالی نتیجه را «باتیرخان» دارنده برنز یونیورسیاد آلمان از قزاقستان واگذار کرد و به نشان نقره دست پیدا کرد.

متین رضایی در وزن ۶۸- کیلوگرم در مبارزه نخست «ردا خومای» از مراکش دو بر صفر در راند شماری شکست داد و سپس با همین نتیجه برابر «فیندزیوکوویچ» از بلاروس (پرچم فدراسیون جهانی) صاحب برتری شد. وی در ادامه با نتیجه مشابه «پاول لوکیجو» از روسیه «پرچم بی طرف» را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نماینده وزن چهارم کشورمان در این مرحله به مصاف «بکاری» از ترکیه رفت و برابر حریف باخت و به نشان برنز بسنده کرد.

ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم دور نخست «ایراتوزی» از رواندا را در دو راند متوالی شکست داد و سپس برابر «چوی» از انگلستان با همین نتیجه از پیش رو برداشت. نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی و مبارزه با «الیسا آنجلووا» از روسیه (پرچم فدراسیون جهانی) باخت و از دست یابی به مدال بازماند.