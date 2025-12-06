قهرمانی تکواندو ایران تصویری روشن از ظرفیت و آینده ورزش کشور ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی آغاز شده بود، با قهرمانی تیم ملی ایران در بخش پسران امروز شنبه پانزدهم آذرماه به پایان رسید.
تیم ملی کشورمان در این دوره با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد و با شایستگی بالاتر از همه تیمها جام قهرمانی را تصاحب کرد. ترکیه با کسب دو مدال طلا و یک نقره در جای دوم ایستاد و قزاقستان با دو طلا و یک برنز سوم شد، مصر، بلغارستان و هند هم عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی تیم پسران تکواندو ایران را تبریک گفت. در این پیام آمده است:
«به نام خداوند دانا و توانا
قهرمانی پسران ایران در نخستین دوره رقابتهای جهانی زیر ۲۱ سال با سه طلا، یک نقره و دو برنز، تصویری روشن از ظرفیت و آینده ورزش کشور ارائه کرد؛ موفقیتی که با انتخاب آقای مجید افلاکی بهعنوان بهترین مربی و درخشش آقای ابوالفضل زندی بهعنوان فنیترین تکواندوکار جهان، ارزش بیشتری یافت.
عملکرد دختران تکواندوکار کشورمان هم در این رقابتها که با یک نشان طلا و یک برنز همراه بود، قابل احترام و دارای ارزش است. این عنوان شایسته قهرمانی، نشان داد که نسل تازه ورزش ایران، پرانگیزهتر از همیشه در مسیر پیشرفت حرکت میکند.
با تقدیر از تلاش ملیپوشان، مربیان، فدراسیون تکواندو و همه همراهان این موفقیت، امیدوارم این مسیر الهامبخش همچنان تکواندو ایران را مقتدر در عرصه جهانی حفظ کرده و ارتقا دهد.»
