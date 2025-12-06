سردار دامغانی: زنان در جنگ شناختی و سنگرسازی خانه نقش‌ آفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعد از ظهر شنبه در نشست قرارگاه بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با محوریت جشن میلاد کوثر، با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی، دشمنان استقلال، عزت، دین، اعتقادات و فرهنگ ملت ایران هستند، اظهار کرد: تلاش ما باید تلاش مضاعف باشد؛ جهاد مضاعف لازم است تا بتوانیم از پیچهای تاریخی عبور کنیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: جامعه مقاوم نیازمند خانواده مقاوم است و مادر خانواده در این مسیر نقشی بیبدیل دارد لذا زنان باید هویت زنانه خود را بشناسند و عزتمندی خود را ارزش بدانند.
سرتیپ دوم پاسدار دامغانی با بیان اینکه نقش زنان در جنگ شناختی مهم است، گفت: طرحریزی برای مقابله با توطئهها ضروری است.
وی با تاکید به فرمایش حضرت آقا که بسیج در همه سطوح هیأت اندیشهورز نقش داشته باشد، گفت: با نقش معماری بانوان در جامعه، موضوع بانوان و بسیج خواهران با همه موضوعات مرتبط باید در سطح اولویتها قرار گیرد.
خانه بهعنوان سنگر پدافندی است
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به مقاومت زنان در غزه گفت: در جنگ غزه اراده و مقاومت زنان غیرقابل شکست است.
وی با بیان اینکه ایستادگی مردم غزه، از جوانان تا کودکان، مرهون تربیت مادران و زنان باایمان است، افزود: جامعهای که چنین زنان مقاومی در دامان خود دارد، هرگز شکستپذیر نخواهد بود.
سرتیپ دوم پاسدار دامغانی با اشاره به عزم جدی برای خدمت به مردم گفت: عملیات باید بر اساس بوم، جغرافیا و هیأت اندیشه تعریف شود و ارتباطها با جهتگیری درست صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مقدمه مسیر خدمت حرکت طرحریزی است، افزود: هر عملیات باید منجر به هدف شود و از دل بحرانها فرصتهای تازه خلق شود.
فرمانده سپاه قدس گیلان خانه را سنگر پدافندی سنگین در نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: امروز خانه باید بهعنوان سنگر مقاومت شناخته شود. یکی از جلوههای زیبای کربلا عظمتی است که بانوان عاشورایی آفریدند.
