سردار دامغانی: ولایت فقیه و بسیج دو نعمت بزرگ ملت ایران هستند

رشت- فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه ولایت فقیه و بسیج دو نعمت الهی برای ملت ایران هستند، گفت: حکمت ولی فقیه در ۴۶ سال گذشته نقطه اتکای مردم و عامل اصلی اقتدار نظام اسلامی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی شامگاه پنج شنبه در آئین افتتاح پایگاه‌های مقاومت سپاه مرکزی رشت، با گرامیداشت هفته بسیج، با بیان اینکه خداوند متعال در سایه نظام اسلامی و حکومت دینی ۲ نعمت بزرگ به ملت ایران عطا کرده است، اظهار کرد: ولایت فقیه و بسیج، ستون‌های اصلی اقتدار و انسجام ملت ایران به شمار می‌روند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه حکمت ولی فقیه در طول ۴۶ سال گذشته نقطه اتکای ملت ایران بوده است، افزود: تدبیر رهبر معظم انقلاب موجب قوت قلب مردم در بحران‌ها و عامل اصلی عزت، اقتدار و استقلال نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه تقوای بالای رهبر انقلاب سبب نورانیت درونی ایشان شده است، تصریح کرد: همین نورانیت محل نزول تدبیر الهی است و حتی سیاستمداران آمریکا نیز منتظر سخنان ایشان هستند تا مسیر خود را تنظیم کنند.

سرتیپ دوم پاسدار دامغانی شکرگزاری و قدردانی از نعمت ولایت را محدود در گفتار ندانست و گفت: قدردانی واقعی در عمل و گوش به فرمان بودن ولایت است.

وی افزود: ملت ایران باید این نعمت بزرگ را پاس بدارد و با تبعیت عملی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت، اقتدار و استقلال نظام اسلامی را هموار سازد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه بسیج به عنوان دومین نعمت الهی است، گفت: امام خمینی (ره) تشکیل بسیج را هدیه الهی به ملت ایران دانستند و اگر بسیج نبود، عبور از بحران‌های مختلف یا غیرممکن یا بسیار دشوار می‌شد.

وی با بیان اینکه بسیج نقطه قوت و اطمینان ملت ایران است، اظهار کرد: حتی منتقدان به بسیج نیز در شرایط بحرانی وحوادث ها با مشاهده حضور بسیج به آرامش می‌رسند.

سرتیپ دوم پاسدار دامغانی از سه هویت مشترک؛ «ایرانی بودن» «مسلمان بودن» و «بسیجی بودن» گفت و ادامه داد: بسیجی بودن افتخار مشترک ملت ایران است.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) گفت: امام بارها تأکید کردند که افتخارشان در این دنیا بسیجی بودن است و این نشان می‌دهد عضویت در بسیج نه تنها افتخار بلکه مسئولیت آور است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تاکید کرد: پاسداری، حفاظت و حراست از انقلاب بر عهده بسیجیان قرار دارد.

به گزارش مهر، پایگاه‌های مقاومت برادر و خواهر سپاه مرکزی رشت با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با کمک خیرین در هفته بسیج افتتاح شده‌اند.

