به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه در مجمع دوحه، در سخنانی اعلام کرد: ترکیه آماده است سهم خود را در تلاش‌های صلح برای غزه ایفا کند. ما آماده‌ایم به تلاش‌های صلحی که هم اکنون در جریان است، کمک کنیم.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به چالش‌های متعدد در منطقه اوراسیا، خاطرنشان کرد: برای ترمیم اوضاع در اوکراین، غزه و سوریه تلاش می‌شود. آنکارا خواهان آتش بس در اوکراین و غزه است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اعزام نیرو به غزه، اضافه کرد: ترکیه آماده است نقش خود را ایفا کند. ما آماده حمایت از تلاش‌های صلحی هستیم که هم اکنون در جریان است و البته همه از این روند حمایت می‌کنند.

فیدان با اشاره به بحث‌های جاری درباره «نیروی ثبات بین‌المللی»، گفت: چگونگی اجرا، مأموریت خاص و چارچوب قواعد آن هنوز در حال بررسی است. باید در مورد مأموریت این نیرو واقع‌بین بود و به ظرافت‌ها توجه کرد؛ زیرا واقعیت‌های میدانی خاصی وجود دارد.

فیدان در مورد جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت: به نظر می‌رسد اروپا در غیاب ایالات متحده به راه حل های خلاقانه تر و انعطاف پذیرتری نیاز دارد. به نظر من تنها راه واقع بینانه برای پایان این جنگ، هدایت طرفین به مذاکرات صلح و در صورت لزوم تحت فشار است. البته مذاکرات هم اکنون ادامه دارد.