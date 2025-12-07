  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

رایزنی وزیر خارجه عراق با هاکان فیدان

رایزنی وزیر خارجه عراق با هاکان فیدان

وزیر امور خارجه عراق در حاشیه بیست و سومین همایش دوحه، با هاکان فیدان همتای ترکیه‌ای خود دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق امروز یکشنبه در حاشیه بیست و سومین همایش دوحه، با هاکان فیدان همتای ترکیه‌ای خود دیدار کرد.

در این دیدار درباره روابط دوجانبه بین عراق و ترکیه و راه‌های تقویت همکاری در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی به گونه‌ای که در خدمت منافع دو کشور و تقویت ثبات منطقه باشد، گفتگو شد.

دوطرف همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه اوضاع سوریه رایزنی و بر اهمیت حمایت از تلاش برای برقرای ثبات سیاسی و اقتصادی در سوریه و تشویق سرمایه گذاری و توسعه در این کشور که موجب کاهش آلام ملت سوریه شود، تاکید کردند.

دوطرف همچنین درباره موضوع ایران و ضرورت کاهش تنش‌ها در منطقه و حرکت به سوی راه حل‌های سیاسی مبتنی بر گفتگو و تفاهم که امنیت منطقه را تقویت کند، رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه عراق در این دیدار به تشریح تحولات سیاسی در عراق پرداخت و با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات و رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید، این تحولات را نشان دهنده تحکیم دموکراسی و تقویت ثبات داخلی عراق دانست.

کد خبر 6681219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها