  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱:۰۰

روند پیشرفت آتش بس غزه در میامی آمریکا

ترکیه: اسرائیل روند گذار به مرحله دوم آتش بس را دشوارتر می کند

ترکیه: اسرائیل روند گذار به مرحله دوم آتش بس را دشوارتر می کند

وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد که اقدامات ناقضانه اسرائیل مانع اصلی ورود به مرحله دوم آتش بس در غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در تشریح مذاکرات در میامی آمریکا درباره آتش بس در مرحله دوم در غزه گفت: در گفت‌وگوهای میامی تأکید کردیم که نقض‌های اسرائیل، انتقال به مرحله دوم را دشوارتر می‌کند.

وی افزود: تأکید ما این است که اداره غزه باید به دست خود ساکنان غزه باشد، این منطقه نباید تقسیم شده و سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید به نفع مردم آن انجام شود.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفت: در میامی به تفاهم‌هایی امیدوارکننده دست یافتیم و راه‌های جلوگیری از ایجاد خطر برای طرح صلح را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: در این نشست‌ها، ضرورت تعیین جدول زمانی برای واگذاری مدیریت غزه به یک کمیته تکنوکرات مورد بحث قرار گرفت.

در همین حال، یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه الجزیره گفت: امروز در میامی دور جدیدی از مذاکرات درباره غزه برگزار خواهد شد.

وی افزود: مذاکرات مربوط به غزه و اوکراین امروز به صورت همزمان در میامی انجام می‌شود.

