تسلیم شدن ۸ شبه نظامی مورد حمایت رژیم اشغالگر به مقامات امنیتی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یک مقام امنیتی در مقاومت نوار غزه اعلام کرد: ۸ نفر دیگر از شبه نظامیان مورد حمایت اشغالگران در ساعات گذشته خود را به مقامات مسئول تسلیم کرده و این در پی اعلام مهلت ۱۰ روزه برای توبه و بازگشت اینگونه افراد انجام شده است.

این مقام امنیتی افزود: افراد به طور داوطلبانه و پس از ارتباط مستقیم برخی از خانواده‌ها و حمایت طوایف تسلیم شده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: شرایط توبه و بازگشت همچنان برای دیگر افراد تحت تعقیب در مدت اعلام شده فراهم بوده و همه این افراد را به استفاده از این فرصت برای حل و فصل وضعیت خود و بازگشت بر اساس ترتیبات اتخاذ شده دعوت می‌کنیم.