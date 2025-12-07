  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

تسلیم شدن ۸ شبه نظامی مورد حمایت رژیم اشغالگر به مقامات امنیتی غزه

تسلیم شدن ۸ شبه نظامی مورد حمایت رژیم اشغالگر به مقامات امنیتی غزه

یک مقام امنیتی در غزه از تسلیم شدن ۸ شبه نظامی مورد حمایت رژیم اشغالگر به مقامات امنیتی غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یک مقام امنیتی در مقاومت نوار غزه اعلام کرد: ۸ نفر دیگر از شبه نظامیان مورد حمایت اشغالگران در ساعات گذشته خود را به مقامات مسئول تسلیم کرده و این در پی اعلام مهلت ۱۰ روزه برای توبه و بازگشت اینگونه افراد انجام شده است.

این مقام امنیتی افزود: افراد به طور داوطلبانه و پس از ارتباط مستقیم برخی از خانواده‌ها و حمایت طوایف تسلیم شده‌اند.

وی در ادامه تاکید کرد: شرایط توبه و بازگشت همچنان برای دیگر افراد تحت تعقیب در مدت اعلام شده فراهم بوده و همه این افراد را به استفاده از این فرصت برای حل و فصل وضعیت خود و بازگشت بر اساس ترتیبات اتخاذ شده دعوت می‌کنیم.

کد خبر 6681299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با آرزوی پیروزی و موفقیت برای جبهه مقاومت در هر کجا و نابودی و انحلال رژیم خبیث صهیونی لعنت بر یهود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها