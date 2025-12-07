به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه هنرهای تجسمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) با حضور آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و نمایندگان استان‌های عضو این کارگروه برگزار شد.

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست، با بیان اینکه برنامه‌هایی که در کارگروه هنرهای تجسمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در حال برگزاری است، شبیه به پویش است، گفت: پویش‌ها به دنبال جریان‌سازی و تاثیرگذاری هستند و وقتی برنامه‌های ما در این جشنواره با شعار ایران امام رضا (ع) برگزار می‌شود یعنی به دنبال تاثیرگذاری عمیق در این عرصه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه وجب به وجب خاک ایران از آن امام هشتم (ع) است اظهار کرد: استان‌ها باید به ظرفیت‌های بومی و بین سازمانی در برگزاری برنامه‌های رضوی توجه ویژه کنند. همه ما زیر پرچم مبارک امام مهربانی‌ها قرار گرفته‌ایم، پس از این ظرفیت معنوی باید نهایت بهره را ببریم.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه توسعه و شکوفایی هنرهای تجسمی از مسیر نگارخانه‌ها عبور می‌کند، گفت: ظرفیت تمام نگارخانه‌های ما در تهران و بقیه استان‌ها در خدمت برنامه‌های تجسمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است.

وی بر اقتصاد هنر در برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) تاکید کرد و افزود: ورود به بازار و وصل شدن به مردم در برنامه‌های جشنواره امام رضا (ع) مهم و حیاتی است و باید خروجی برنامه‌های رضوی در اختیار جامعه و مردم قرار گیرد.

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی از سامانه پنجره ۸ که توسط بنیاد بین المللی امام رضا (ع) طراحی شده است به عنوان یک ظرفیت ویژه در عرصه هنرهای تجسمی رضوی نام برد.