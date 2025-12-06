به گزارش خبرگزاری مهر، محمود باصری با اشاره به صدور مجوز تولید پودر پروتئینی لبنی پایه شیرخشک نوزاد گفت: این مجوز برای محصولاتی راهبردی است که نقش مهمی در کاهش واردات شیرخشک نوزاد، توسعه صنایع غذایی و دارویی و افزایش ارزآوری کشور خواهند داشت.

وی ادامه داد: مجوز مذکور شامل تولید پودرهای پروتئینی پیشرفته نظیر DW۹۰ پایه شیرخشک نوزاد و همچنین پودر WPC مورد استفاده در صنایع دارویی و مکمل‌های پروتئینی و پایه اصلی تولید “پروتئین وی” است؛ محصولاتی که بخش عمده‌ای از آن‌ها تاکنون از خارج وارد می‌شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اینکه DW۹۰ حلقه گمشده تولید شیرخشک نوزاد در کشور است که حدود ۶۰ درصد فرمول شیرخشک نوزاد را تشکیل می‌دهد و تاکنون وابستگی وارداتی بالایی داشته است، افزود: تولید داخلی DW۹۰ در پگاه فارس می‌تواند وابستگی کشور به واردات شیرخشک نوزاد، به‌ویژه از هلند را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

باصری با بیان اینکه تولید پودرهای پروتئینی لبنی، ضریب تبدیل بالایی دارد سبب کاهش چشمگیر ضایعات شیر خام می‌شود، گفت: این پودرها دارای ارزش افزوده بالا و قابلیت صادرات است و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ارزآوری صنایع لبنی دارد.

باصری با اشاره به اینکه پروژه مذکور در مکاتبات اخیر با وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان مگا پروژه معرفی شده تا امکان تأمین تسهیلات مورد نیاز فراهم شود، اظهار کرد: به منظور راه اندازی این طرح ۱.۷ همت سرمایه‌گذاری مورد نیاز می‌باشد و سوله‌های مربوطه با هزینه شخصی احداث شده و برای راه‌اندازی کامل خط تولید، تهیه ماشین‌آلات نیازمند تأمین اعتبار است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر، ظرفیت تولید ۱۶ هزار تن شیرخشک و جذب ۱۹۰ هزار تن ماده خام را در اختیار فارس است و با اجرای کامل این پروژه، ظرفیت تولید محصولات استراتژیک پروتئینی در کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته و ایران یک گام به خودکفایی در شیرخشک نوزاد نزدیک‌تر خواهد شد.