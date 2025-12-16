به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی، صبح سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس، تشکل‌ها را بازوی توانمند جهاد کشاورزی خواند و اظهار کرد: تشکل‌ها فرصتی بی‌نظیر برای تنظیم مطلوب بازار هستند و می‌توانند نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی ایفا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، افزود: هم‌افزایی میان بخش اجرایی، علمی و تشکل‌های تخصصی می‌تواند منجر به ارائه پیشنهادات نوآورانه و کاربردی برای توسعه بخش کشاورزی شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به پیشگامی این استان در ارائه طرح‌های ملی، تصریح کرد: انتظار می‌رود با شناسایی و پرورش نیروهای توانمند در تشکل‌ها و معرفی آنان در جایگاه‌های ملی، هم از منافع استان فارس دفاع شود و هم با تجمیع دانش و تجربه، پیشنهادات کیفی برای پیشرفت استان و کشور ارائه گردد.

بهجت حقیقی با بیان اینکه بحران‌ها نباید موجب غفلت از برنامه‌های بلندمدت و مأموریت تنظیم بازار شود، از همکاری، همفکری و تعامل سازنده تشکل‌های بخش کشاورزی در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور قدردانی کرد.

وی در پایان، کار جهادی را تداعی‌کننده تدبیر، عقلانیت و تلاش شبانه‌روزی دانست و گفت: ساختارهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند، موجب سربلندی کشور شدند و همان روحیه جهادی در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز متبلور بود؛ امروز نیز با همان عزم و اراده می‌توان بر چالش‌های بازار غلبه کرد.

مسئولیت‌ها بار امانت هستند

رحیم صبور، سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به آیه مبارکه وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمؤْمِنُونَ بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: هم خدا و رسول می‌بیند و هم مؤمنان و طبق روایات، منظور از مؤمنان اهل بیت علیهم السلام هستند که در این عصر عمل ما به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج) عرضه می‌شود لذا باید مواظب اعمالمان باشیم.

به گفته وی، این مسئولیت‌ها بار امانتی است که در آن خدا و رسول و اهل بیت (ع) نوع رفتار ما می‌بینند.

صبور در ادامه بیان کرد: امروز شما مسئولیت دارید و فردا شخصی دیگر، خداوند در قرآن می‌فرماید: تِلْکَ الْأَیَّامُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ، لذا از این فرصت دوران خدمت‌گزاری باید نهایت استفاده را کرد. آنچه از ما می‌ماند خدمت صادقانه و خالصانه برای مردم و جامعه بهره بردار است که امید است با توکل به حضرت حق بتوانیم در این مسیر توفیق روزافزون داشته باشیم.

لازم به ذکر است؛ مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس با حضور منوچهر توسلی عضو هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مسئولین مربوطه برگزار و ضمن تکریم و تجلیل از فعالیت‌های صمد رنجبری در دوران تصدی این مدیریت، محسن محمدی کوچی به عنوان مدیر کل جدید این اداره معرفی شد.