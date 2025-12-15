بهجت حقیقی: بانوان ستون توانمند در جهاد کشاورزی فارس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی، عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز زن در جمع بانوان شاغل در این سازمان، تصریح کرد: توانمندترین، شریف‌ترین، شایسته‌ترین و پاکدست‌ت رین همکاران من از بانوان هستند و در بین دستگاه‌های اجرایی، بیشترین تعداد همکاران بانو در این سازمان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: با توجه به کمیت و کیفیت نیروهای بانویی که در مجموعه سازمان جهاد کشاورزی مشغول به کار هستند، تلاش می‌کنیم جانشین‌پروری انجام شود و این بانوان توانمند در جایگاه‌های مدیریتی قرار بگیرند.

بهجت حقیقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر برای نخستین‌بار معاون زن در مجموعه جهاد کشاورزی فارس منصوب شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با نگاهی به تعداد همکار زن در سازمان جهاد استان بیان کرد: اگر بانوان در پروسه جانشین پروری و ارتقا قرار نگیرند، در آینده در بخش‌هایی دچار خلأ مدیریتی خواهیم شد.

وی ادامه داد: شناسایی بانوان توانمند و پرورش مدیران آینده در دستور کار گروه نوسازی و تحول اداری این سازمان قرار دارد.

بهجت حقیقی گفت: یکی از وظایف ما این است که مدیران توانمند را در سطح ملی معرفی کنیم؛ چرا که در جنگ اقتصادی به سردارانی نیاز داریم و خوشبختانه همکاران بسیار توانمندی در بخصوص در میان بانوان و زنان مجموعه جهاد کشاورزی حضور دارند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفته بزرگداشت زن، گفت: ایشان در دیدار با بانوان، حجت را تمام کردند و تأکید داشتند که نظام جمهوری اسلامی برای بانوان شخصیت ویژه‌ای قائل است و این تأکید، فصل‌الخطاب است.

بهجت حقیقی ادامه داد: بانوان با وجود تلاش برای گرم نگاه داشتن محیط خانه و تأمین آرامش خانه و خانواده، مدیریت اقتصادی خانه را نیز در این شرایط اقتصادی دشوار به‌خوبی انجام می‌دهند و در عین حال مسئولیت‌های اداری خود را نیز به نحو احسن پیش می‌برند که جای تقدیر و تشکر دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: بانوان جز کارکنان بسیار منظم هستند و من صمیمانه از شما تشکر می‌کنم؛ چرا که کسی که شکرگزار مخلوق نباشد، شکرگزار خالق نیز نخواهد بود و شما بانوان مایه افتخار جهاد کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی هستید.

حضرت فاطمه (س) الگویی بی نظیر برای تمام بشریت

سید محسن قائمی، حاکم شرع در امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در ادامه جلسه بیان کرد: حضرت فاطمه (س) الگویی نمونه و بی نظیر برای تمام بشریت اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: حضرت زهرا (س) علاوه بر همه خصایص و فضایلی که داشت در سن کودکی ام‌ابیها نام گرفتند.

وی تصریح کرد: همه تلاش‌ها و در تمام شئونات زندگی باید در جهت این باشد که الگوی ما حضرت زهرا (س) است.

حاکم شرع در امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: حضرت زهرا (س) نه تنها مادر فرزندان خود بودند بلکه تا روز قیامت برای همه امت اسلامی مادری خواهند کرد.

جایگاه زن در اندیشه اسلام و نظام جمهوری اسلامی متعالی است

رحیم صبور، سرپرست حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز با اشاره به جایگاه متعالی زن در اندیشه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیان کرد: حضور شکوهمند بانوان تحصیلکرده در این نشست نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در جهت آرمان‌های خود موفق عمل کرده و این حضور، پویایی انقلاب اسلامی را می‌رساند که به بانوان بها داده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هر سخنرانی که بحث بانوان مطرح می‌شود، بر حقوق بانوان تأکید دارند و نگاه اسلام به زن، نگاهی متعالی است و زن باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد.

این مقام مسئول با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه زن ریحانه است، اظهار کرد: ریحانه به این معناست که زن دارای لطافت و ظرافت است و باید در محیط خانه به این مسئله توجه شود. زن کنیز خانه نیست، بلکه زن سرور خانه است و باید قدر او به‌درستی دانسته شود.

سرپرست حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: زن در کنار فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در بیرون از خانه، در منزل نیز شغل مقدسی دارد که باید به آن توجه کرد.