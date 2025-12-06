پسران تکواندو ایران قهرمان جهان شدند/ عنوان چهارمی به دختران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی آغاز شده بود، با قهرمانی تیم ملی ایران در بخش پسران امروز شنبه پانزدهم آذرماه به پایان رسید.

تیم ملی کشورمان در این دوره با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد و با شایستگی بالاتر از همه تیم‌ها جام قهرمانی را تصاحب کرد. ترکیه با کسب دو مدال طلا و یک نقره در جای دوم ایستاد و قزاقستان با دو طلا و یک برنز سوم شد، مصر، بلغارستان و هند هم عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.

در بخش دختران هم تیم ملی کشورمان با یک طلا و یک برنز به کار خود پایان داد و در جایگاه چهارم ایستاد. ترکیه، کره جنوبی و مراکش بالاتر از تیم ملی کشورمان قرار گرفتند. تونس و اسپانیا هم پایین‌تر از تیم کشورمان در جدول رده بندی جای گرفتند.

در رقابت‌های تکواندو نتایج کلی و نهایی در دو بخش دختران و پسران به صورت جداگانه محاسبه و تیم‌های برتر جام قهرمانی دریافت می‌کنند اما در لیست مجموع مردان و زنان که روی سایت فدراسیون جهانی منتشر می‌شود، تیم ملی ایران در مجموع مردان و زنان بالاتر از همه تیم‌های حاضر جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. ترکیه و کره جنوبی هم عناوین بعدی را کسب کردند.

تیم ملی تکواندو کشورمان در این مسابقات موفق به کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان داد. برای تیم ایران ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیررضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ مدال طلا، محمد علیزاده، یک مدال نقره، متین رضایی، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم سه مدال برنز کسب کرده اند.