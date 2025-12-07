خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: یکی از دغدغههای همیشگی خانوادههای کمبرخوردار برای دانشآموزان تهیه لوازمالتحریر است، کمیته امداد استان کردستان بار دیگر نقش حمایتی خود را پررنگ کرد و این نهاد با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، اعتبارات داخلی و برنامهریزیهای منسجم، موفق شد نیاز تمام دانشآموزان تحت پوشش را در حوزه تهیه نوشتافزار برطرف کند.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان، این اقدام تنها بخشی از مجموعه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و تحصیلی این نهاد در سال جاری است؛ فعالیتهایی که هدف آن ارتقای سطح آموزشی هزاران دانشآموز نیازمند در سراسر استان است.
رضا طوسی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این برنامه، از حمایت گسترده این مجموعه در زمینه تأمین تجهیزات آموزشی تا برگزاری اردوها و برنامههای ارتقای تحصیلی خبر داد و بیان کرد: تمامی فعالیتهای این حوزه مجموعه اقداماتی است که نشان میدهد کمیته امداد در مسیر تقویت سرمایه انسانی و علمی آیندهسازان استان گامهای مؤثری برداشته است.
توزیع ۲۵ هزار بسته لوازم التحریر بین دانشآموزان نیازمند تحت پوشش
طوسی با اعلام اینکه تمامی ۲۵ هزار دانشآموز تحت حمایت امسال بسته لوازمالتحریر دریافت کردهاند، گفت: این نهاد مقدس با تدابیر اتخاذ شده و با برنامهریزی مناسب توانست به طور کامل نیاز دانشآموزان را رفع و زمینه حضور آنها را در مدارس بدون دغدغه فراهم کند.
وی افزود: این بستهها شامل اقلام ضروری تحصیلی همچون دفتر، مداد، خودکار، کیف و لوازم کمکآموزشی است که متناسب با مقطع تحصیلی هر دانشآموز تهیه و توزیع شده است.
به گفته وی، تأمین این حجم از بستههای آموزشی تنها با همراهی خیرین، کمکهای مردمی و استفاده صحیح از منابع موجود امکانپذیر شده است.
طوسی تاکید کرد: هدف ما این است که دانشآموزی به دلیل نداشتن لوازمالتحریر از تحصیل باز نماند و هیچ فرزندی احساس تبعیض نکند.
گستره خدمات فرهنگی؛ از اردوهای تربیتی تا برنامههای تابستانه
بخش دیگری از سخنان مدیرکل کمیته امداد استان کردستان به برنامههای فرهنگی و تربیتی اختصاص داشت؛ برنامههایی که هر سال بخش مهمی از حمایتهای این نهاد را تشکیل میدهند و نقش قابل توجهی در تقویت روحیه و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارند.
طوسی در این زمینه گفت: در تابستان امسال بیش از ۸۰۰ نفر از دانشآموزان تحت حمایت در قالب اردوهای دروناستانی و در مجتمع فرهنگی، تربیتی و اردوگاهی حضرت امام علیابنابیطالب (ع) سنندج ساماندهی شدند.
وی بیان کرد: این اردوها با هدف ایجاد فضایی شاد، آموزشی و مهارتی، در کنار تقویت ارزشهای اخلاقی و دینی برگزار شده و فرصت تجربههای گروهی و آموزشی متفاوتی را برای دانشآموزان فراهم کرده است.
وی یادآور شد: علاوه بر این، بیش از ۶ هزار نفر از دانشآموزان نیز از برنامههای اوقات فراغت تابستانه، کانونهای فرهنگی و دورههای مهارتی بهرهمند شدهاند و این برنامهها شامل کلاسهای ورزشی، هنری، آموزشی، مهارتهای فردی، و فعالیتهای گروهی بوده که با مشارکت مربیان فرهنگی و آموزشی برگزار شده است.
برنامههای ارتقای تحصیلی؛ همراهی مستمر برای افزایش موفقیت علمی
یکی از محورهای جدی فعالیت کمیته امداد در کردستان، توجه به ارتقای کیفیت آموزشی و حمایت از موفقیت تحصیلی دانشآموزان است؛ موضوعی که طوسی در سخنان خود به آن اشاره کرد و گفت: بیش از ۸۰۰ نفر از دانشآموزان تحت حمایت بهطور مستمر از آزمونهای قلمچی بهرهمند میشوند و مانند سایر دانشآموزان کشور به صورت رایگان در این آزمونها شرکت میکنند.
وی اضافه کرد: این اقدام در راستای افزایش مهارت آزموندهی، سنجش مستمر پیشرفت تحصیلی و ایجاد انگیزه برای رقابت آموزشی صورت میگیرد و حمایت در قالب تهیه کتابهای کمکدرسی، پوشش هزینه ثبتنام آزمونها و ارائه مشاورههای تحصیلی مکمل آن است.
موفقیتهای چشمگیر؛ از قبولی در فرهنگیان تا راهیابی به مدارس نمونه و سمپاد
وی تصریح کرد: یکی از بخشهای قابل توجه گزارش امسال کمیته امداد کردستان، اعلام موفقیتهای تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش است.
طوسی با اشاره به این موضوع گفت: پذیرش ۳۶ نفر از دانشآموزان تحت حمایت در دانشگاه فرهنگیان یکی از موفقیتهای حائز اهمیت سال جاری است.
وی اضافه کرد: دانشگاه فرهنگیان به دلیل شرایط ویژه و محدودیت پذیرش، همواره یکی از مسیرهای مهم ورود به حرفه معلمی به شمار میرود و پذیرش دانشآموزان تحت حمایت در این دانشگاه، نشانه تلاش و توان بالای آنان است.
وی عنوان کرد: علاوه بر این، ۱۶۰ نفر از دانشآموزان نیز امسال موفق به قبولی در مدارس نمونه دولتی و سمپاد شدهاند؛ مدارس خاصی که ورود به آنها نیازمند سطح علمی بالا و پشتکار جدی است و این موفقیتها از نگاه مدیرکل کمیته امداد، نویدبخش افقهای روشن برای فرزندان تحت حمایت است.
هزینهکرد ۱۶ میلیارد تومانی برای برنامههای فرهنگی و تربیتی
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان هزینه کرد فعالیتهای فرهنگی برای دانشآموزان تحت پوشش، میزان هزینهکرد برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی دانشآموزان تحت پوشش را بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این اعتبارات در بخشهای مختلف ازجمله تهیه بستههای آموزشی، برگزاری اردوها، حمایت از آزمونها، برنامههای فرهنگی و دورههای آموزشی مصرف شده است.
وی تأکید کرد: این حمایتها تنها با تلاش مستمر امدادگران، همراهی خیرین و مشارکت مردم نوعدوست استان کردستان نتیجه بخش شده است.
ضرورت تداوم مشارکت مردمی برای آیندهای روشنتر
در پایان گفتوگو، رضا طوسی از نهادهای فرهنگی و آموزشی، خیرین و عموم مردم دعوت کرد برای ارتقای هرچه بیشتر سطح فرهنگی و تحصیلی دانشآموزان نیازمند کردستان با کمیته امداد همراه باشند.
وی گفت: برای اعتلای سطح فرهنگی و تحصیلی این عزیزان، تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت، اما ادامه این مسیر نیازمند مشارکت همگانی است.
نقش آموزش و پرورش در تکمیل چرخه حمایتها
در ادامه این گزارش، مروری بر اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان بیجار نیز ضروری است؛ شهرستانی که حدود پنج درصد دانشآموزان آن نیازمند حمایت مالی هستند و برنامههایی هدفمند برای کمک به این گروه در حال اجراست.
طاهر نساج، مدیر آموزش و پرورش بیجار، در گفتوگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: نیاز مالی تنها یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی است و مشکلات فرهنگی و آگاهی محدود برخی خانوادهها نیز بر وضعیت تحصیلی دانشآموزان اثرگذار است.
وی با اشاره به راهاندازی «صندوق رفاه دانشآموزی» افزود که مبالغی به صورت داوطلبانه از حقوق فرهنگیان کسر میشود تا هزینههای ضروری دانشآموزان معرفیشده توسط مدارس تأمین گردد. این طرح نمونهای از همبستگی درونسازمانی برای رفع محرومیت تحصیلی است.
تأمین تجهیزات آموزشی در دوران آموزش مجازی
وی عنوان کرد: در دوران تعطیلی مدارس و نیاز به آموزش مجازی، نبود تجهیزات هوشمند برای دانشآموزان کمبرخوردار یکی از چالشهای جدی بود که با همراهی خیرین و فرهنگیان، حدود ۶۰ گوشی هوشمند و ۳۰ دستگاه تبلت خریداری و در میان دانشآموزان توزیع شد؛ اقدامی که از ترک تحصیل پیشگیرانه بسیاری جلوگیری کرد.
وی اذعان کرد: همچنین در سال گذشته و کنونی، بیش از ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر و پوشاک برای دانشآموزان بیجار تهیه و توزیع شده است؛ بستههایی که نقش مهمی در آرامش روانی خانوادهها و استمرار تحصیل دانشآموزان داشته است.
مشارکت مدارس برخوردار برای حمایت از مدارس محروم
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، مدارس هیأت امنایی، شاهد و غیردولتی موظفاند هر سال یک مدرسه کمبرخوردار را زیر پوشش حمایتی قرار دهند و این طرح در بیجار نیز بهطور کامل اجرا شده و مدارس برخوردار بخشهایی از نیازهای آموزشی و رفاهی مدارس محروم را تأمین میکنند؛ مسیری که به توزیع متوازنتر امکانات کمک کرده است.
نساج تأکید کرد: تداوم حمایتها، شناسایی دقیق نیازمندان و فعالتر کردن شبکه خیرین میتواند به کاهش محسوس محرومیت تحصیلی در مناطق ضعیفتر منجر شود.
جادهای روشن با همدلی مردم و نهادها
درحالیکه بسیاری از خانوادههای کردستان با مشکلات اقتصادی متعددی روبهرو هستند، همافزایی میان نهادهای حمایتی، دستگاههای آموزشی و خیرین میتواند سرنوشت نسل آینده را تغییر دهد.
توزیع گسترده لوازمالتحریر، اجرای برنامههای فرهنگی، فراهمسازی تجهیزات آموزشی، و ایجاد مسیرهای ارتقای تحصیلی، تنها بخشی از تلاشهایی است که امید را در دل خانوادهها زنده نگه میدارد.
اگرچه هنوز نیازها بسیار و مشکلات گسترده است، اما تجربه نشان داده که هر گامی هرچند کوچک، میتواند مسیری روشنتر بهسوی آیندهای برابر و انسانیتر برای دانشآموزان محروم این سرزمین ایجاد کند.
کردستان همچنان ایستاده بر شانههای همدلی مردمش، مسیر آموزش را برای فرزندانش هموار میکند و سرمایه انسانی فردای خود را میسازد.
