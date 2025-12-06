به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامسیان عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابلسر با بیان اینکه مدیریت استان مازندران در روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه توانست نگرانیها درباره تأمین برخی اقلام اساسی را برطرف کند، گفت: مدیریت راهبردی مدیران ارشد استان موجب شد چالشهای اولیه بهسرعت کنترل شود و باید از این مهماننوازی و تدبیر قدردانی کرد.
وی با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) به انتصاب سه بانو در جایگاه مدیریتی و یک بانوی بخشدار در شهرستان اشاره کرد و افزود: اعتقاد دولت بر این است که بانوان توانایی کامل برای حضور در عرصههای مدیریتی دارند و باید شاهد نقشآفرینی پررنگتر آنان در استان مازندران باشیم.
خامسیان با اشاره به سخنان نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس گفت: عدالت آموزشی یکی از راهبردهای جدی دولت است. با گذشت سالها از پیروزی انقلاب، هنوز در حوزه آموزشوپرورش، بهویژه در مناطق روستایی، نارساییهایی وجود دارد و دولت برای رفع این تبعیضها عزم جدی دارد.
وی ظرفیتهای گسترده مازندران در حوزه گردشگری را یادآور شد و افزود: این استان فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی دارد و دولت آماده هرگونه همکاری در زمینه تقویت گردشگری و بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای آن است.
معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر لزوم پرهیز دستگاهها از نگاه جزیرهای تصریح کرد: برخی مجموعهها تنها به سازمان خود نگاه میکنند در حالی که موفقیت برنامههای توسعه، نیازمند مدیریت ملی و نگاه کلان است. طبق اسناد بالادستی و برنامه هفتم، تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده بدون همکاری همه ارکان حاکمیت ممکن نیست.
او با اشاره به فشارها و هزینههای سالهای اخیر بر کشور گفت: امروز با تکیه بر دانش داخلی و توان جوانان، اصلاحات ساختاری دولت با پیوست معیشتی دنبال میشود تا کوچکترین آسیبی به سفره مردم وارد نشود.
خامسیان وضعیت مدیریتی شهرستان بابلسر را آرام و هماهنگ توصیف کرد و افزود: همدلی فرمانداری، امام جمعه و مدیران، زمینهساز پیشرفت پروژههای مهم شهرستان شده است و بسیاری از طرحهای بزرگ در حوزه راه، درمان، ورزش، گردشگری و زیرساختهای روستایی در آستانه افتتاح یا در مراحل پایانی هستند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشرفت زمانی محقق میشود که اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود و میدان برای نخبگان باز باشد و امروز در مقطعی هستیم که حکمرانی باید بر پایه دانشگاه و تخصص استوار باشد و رئیسجمهور و معاون اول نیز بر این نگاه تأکید ویژه دارند.
