100 میلیارد ریال برای روکش آسفالت محورهای مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر پنج شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به مازندران در حوزه راه و ترابری افزود: مازندران به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی و گردشگری دارای محورهای ارتباطی مهم و ویژه ای بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در دولت نهم و دهم نگاه ویژه ای به محورهای ارتباطی مازندران از سوی دولت و وزارت راه و ترابری شده است که توسعه و ارتقاء محورهای استان را در تمامی جهات به ارمغان آورده است.

اسد در ادامه یاد آور شد: در سفر سوم دولت به بخش حمل و نقل علی الخصوص حمل و نقل جاده ای نگاه ویژه ای شده که تصویب ۲۷ مصوبه در این بخش نشان از این مهم دارد.

مدیرکل راه وترابری مازندران خاطر نشان کرد: از ۲۷ مصوبه سفر سوم در بخش حمل و نقل بیش از ۱۸ پروژه مربوط به بخش راه و ترابری و حمل و نقل جاده ای استان بوده که اختصاص100 میلیارد ریال اعتبار برای روکش محورها یکی از آنها است.

اسد در ادامه به دیگر مصوبات سفر سوم اشاره و تصریح کرد: اختصاص بودجه مورد نیاز برای اصلاح و رفع نقاط پر حادثه، تسریع در چهار خطه کردن محورهای قائمشهرجویبار دریا، جویبار کیاکلا بابلسر، بندر امیرآباد و مرزن آباد کلاردشت، مطالعه چهارخطه کردن محور سه راهی میارکلا لاریم، سه راهی خزرآباد لاریم بهنمیر و بابل کیاکلا، تسریع در احداث آزاد راه کمربندی جنوبی قائمشهر تا پلیس راه ساری از جمله مصوبات سفر سوم هئیت دولت به استان در بخش حمل و نقل جاده ای است.

مدیرکل راه وترابری مازندران، تاسیس ادارات راه و ترابری شهرستان نکا، چالوس ، نور و بابلسر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئییس جمهور را از دیگر مصوبات سفر سوم در بخش راه و ترابری برشمرد.