علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه ورود یک سامانه بارشی به استان کرمانشاه با اشاره به هشدارهای هواشناسی از پایش مستمر شرایط جوی خبر داد و بر لزوم حفظ آمادگی کامل دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این سامانه از اواخر روز یکشنبه وارد جو استان می‌شود، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، شدت بارش‌ها در مناطق غربی و شمال‌غربی بیشتر خواهد بود و امکان بروز روان‌آب‌ها و آبگرفتگی‌های موضعی وجود دارد.

حیدری با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت آب منطقه‌ای تجهیزات و نیروهای خود را برای مواجهه با شرایط احتمالی در آماده‌باش قرار داده‌اند.

وی اقدامات پیشگیرانه را تشریح کرد و افزود: پاک‌سازی مسیرهای دفع آب‌های سطحی، رفع انسداد کانال‌ها، کنترل نقاط حادثه‌خیز در حریم رودخانه‌ها و آماده‌سازی تجهیزات مقابله با آبگرفتگی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.