۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه در آستانه ورود سامانه بارشی

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از پایش وضعیت جوی و آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی در آستانه ورود سامانه بارشی به استان خبر داد.

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه ورود یک سامانه بارشی به استان کرمانشاه با اشاره به هشدارهای هواشناسی از پایش مستمر شرایط جوی خبر داد و بر لزوم حفظ آمادگی کامل دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه این سامانه از اواخر روز یکشنبه وارد جو استان می‌شود، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، شدت بارش‌ها در مناطق غربی و شمال‌غربی بیشتر خواهد بود و امکان بروز روان‌آب‌ها و آبگرفتگی‌های موضعی وجود دارد.

حیدری با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شرکت آب منطقه‌ای تجهیزات و نیروهای خود را برای مواجهه با شرایط احتمالی در آماده‌باش قرار داده‌اند.

وی اقدامات پیشگیرانه را تشریح کرد و افزود: پاک‌سازی مسیرهای دفع آب‌های سطحی، رفع انسداد کانال‌ها، کنترل نقاط حادثه‌خیز در حریم رودخانه‌ها و آماده‌سازی تجهیزات مقابله با آبگرفتگی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در زمان فعالیت سامانه بارشی از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

