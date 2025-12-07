بارش باران در محورهای آذربایجان غربی؛۸ جاده مه آلود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به لغزندگی جاده‌ها بامداد دوشنبه هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است، در پی بارش باران در سطح استان، هم‌اکنون چندین محور مواصلاتی با مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی مواجه هستند و تردد در آن‌ها نیازمند احتیاط کامل است.

محورهای مه‌آلود: زمزیران (مهاباد – سردشت)، پلدشت – مرگنلر، منطقه آزاد ماکو به سمت بازرگان، جاده برهان (مهاباد – بوکان)، بوکان – شاهین‌دژ، قره‌تپه شهرستان خوی، شاهین‌دژ – میاندوآب، اشنویه – ارومیه هستند.

این اطلاعیه می‌افزاید، از رانندگان تقاضا می‌شود با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی ایمن را رعایت کنند.

همچنین اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از تمامی رانندگان محترم تقاضا دارد: در صورت تردد در جاده‌ها، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ، بخاری سالم، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن استاندارد به همراه داشته باشند.

سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط کامل رانندگی و از انجام سبقت و ترمز ناگهانی در محورهای لغزنده جداً خودداری کنند.

پیش از سفر، وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان دریافت نمایند.

نیروهای راهداری و ماشین‌آلات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی به‌صورت آماده‌باش کامل در محورهای استان مستقر هستند.