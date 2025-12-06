اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در ۲۰ هکتار از اراضی بسطام

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی غروب شنبه در بازدید از پروژه آبیاری تحت فشار بسطام با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه آبیاری تحت فشار در ۲۰ هکتار اراضی این شهر انجام گرفت، ابراز داشت: این طرح با توزیع یکنواخت آب می کوشد تا در مصرف آب مدیریت لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه در ۱۷ هکتار این اراضی از روش آبیاری نواری (تیپ) استفاده شده است، افزود: سه هکتار آن روش بارانی کار شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه از اهداف کلیدی سرم افزایش راندمان آبی و بهبود کیفیت محصول تولیدی است، ابراز داشت: این اقدامات می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان در مناطق کم آب بسیار کمک کند.

شاهینی با بیان اینکه برای این طرح ۲۲ هزار و ۴۳۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: از این مبلغ چهار هزار و ۹۸۸ میلیون ریال آن آورده بهره برداری و مابقی از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

وی افزود: افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و جلوگیری از فرسایش خاک و رشد علف‌های هرز مورد تاکید است که به ارتقا پایداری تولید کمک می‌کند.