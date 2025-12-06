به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان بعد از چها روز رقابت قابت ۴۲۵ تکواندوکار از ۷۵ کشور در نایروبی کنیا با قهرمانی تیم کشورمان در بخش مردان به پایان رسید و تیم دختران هم در جای چهارم ایستاد.

در پایان این رقابت‌ها از سوی کمیته برگزاری مجید افلاکی سرمربی تیم ملی کشورمان به عنوان بهترین مربی این دوره از مسابقات در بخش مردان انتخاب و معرفی شد.

ابوالفضل زندی که موفق به کسب مدال طلای وزن ۵۸- کیلوگرم شده بود، به عنوان فنی‌ترین تکواندو انتخاب و معرفی شدند. زندی که در این مسابقات ۵ بار به روی «شیهاپ چانگ» رفت و با پیروزی مقابل تکواندوکاران، هند، اکوادور، مکزیک، برزیل و روسیه (پرچم wt)، بدون آنکه حتی یک راند به رقبا بدهد عنوان قهرمانی را کسب کرد. وی با ارائه مبارزات زیبا و دیدنی در مجموع ۱۳۱ امتیاز گرفت و تنها ۲۳ امتیاز به حریفان داد.

تیم ملی تکواندو کشورمان در این مسابقات موفق به کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز شد. برای تیم ایران ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیررضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ مدال طلا، محمد علیزاده، یک مدال نقره، متین رضایی، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم سه مدال برنز کسب کرده‌اند.