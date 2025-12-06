به گزارش خبرنگار مهر، رحمن دشتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نهمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی با حضور ۱۵۰ شرکت از سراسر کشور آغاز به کار کرد؛ اظهار کرد: در این رویدادی که در ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان از سراسر کشور تازه‌ترین محصولات و توانمندی‌های خود را برای بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنعت نفت ارائه کرده‌اند.

وی گفت: این نمایشگاه با هدف تقویت توان داخلی و توسعه همکاری‌های فناورانه برگزار می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس (بوشهر) با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: حضور پرشمار شرکت‌های دانش‌بنیان نشان‌دهنده بلوغ فناوری و توان داخلی در تأمین نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.

به گفته وی، شرکت‌های فناور امروز می‌توانند بسیاری از تجهیزات حیاتی این صنعت را به‌صورت کاملاً داخلی تولید کنند.

وی با تشریح اقدامات پارک علم و فناوری خلیج فارس افزود: این مجموعه تلاش کرده است زمینه تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه و ورود محصولات دانش‌بنیان به صنایع انرژی را فراهم کند.

دشتی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این نمایشگاه به گسترش همکاری میان شرکت‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های فناور و دانش بنیان منجر شده و نقش مهمی در کاهش وابستگی و توسعه اقتصاد انرژی کشور ایفا کند.