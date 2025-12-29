به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حبیبی عصر دوشنبه در نمایشگاه فناوری اطلاعات، حراست و ایمنی و بهداشت در عسلویه با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه فناوری در عسلویه گفت: این رویداد فرصت ارزشمندی است تا صنعت با توانمندی‌های شرکت‌های فناور آشنا شود و نیازهای واقعی خود را در تعامل مستقیم با فعالان نوآوری شناسایی کند و همین ارتباط دوسویه، یکی از مهم‌ترین کارکردهای این نمایشگاه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر موقعیت ویژه عسلویه افزود: برگزاری نمایشگاه در قلب انرژی کشور، یعنی جایی که بزرگ‌ترین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر هستند، ارزش این رویداد را دوچندان کرده است. این منطقه نماد صنعت کشور است و حضور فناوری در کنار آن می‌تواند مسیر توسعه را شتاب دهد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به تحول جایگاه فناوری اطلاعات تصریح کرد: برخلاف گذشته که فناوری بیشتر نقش پشتیبان داشت، امروز به یکی از ارکان اصلی صنعت تبدیل شده و پیشرفت در این حوزه مستقیماً به افزایش بهره‌وری و توسعه صنعتی منجر می‌شود.

حبیبی افزود: پارک علم و فناوری خلیج فارس به‌عنوان متولی توسعه زیست‌بوم نوآوری در استان بوشهر، مأموریت خود را شناسایی نیازهای فناورانه منطقه و توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کرده و تحقق این هدف بدون همراهی صنایع ممکن نیست.

حبیبی ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه زمینه‌ساز همکاری‌های عمیق‌تر و پایدارتر میان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان شود.