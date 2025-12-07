۱۱ هزار دانش آموز بوشهری در طرح ایران دیجیتال ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ملی ایران دیجیتال به عنوان هدیهای ارزشمند به نسل آینده، فرصتی بینظیر برای یادگیری مهارتهای دیجیتال و ورود به دنیای فناوری را در اختیار همه دانشآموزان کشور قرار میدهد. هدف اصلی این طرح، توانمندسازی دیجیتال نسل آینده و گسترش عدالت آموزشی در کشور است.
وی بیان کرد: طرح ایران دیجیتال از طریق آموزش رایگان مهارتهای برنامهنویسی، هوش مصنوعی و ارتقا سواد دیجیتال در بین دانشآموزان متوسطه اول استان آغاز شده است.
سملیان خاطر نشان کرد: ایران دیجیتال با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا میباشد. علاقه مندان میتوانند از طریق نصب اپلیکیشن ایران دیجیتال در این طرح ثبت نام و شرکت کنند.
وی تصریح کرد: تاکنون ۱۱ هزار دانش آموزان استان بوشهر در طرح ایران دیجیتال ثبت نام کرده اند. آموزشها در قالب بازی طراحی شده اند و در پایان هر مرحله به دانش آموزانی که در آزمون نهایی و چالشها شرکت و رتبه کسب کنند جوایزی تعلق میگیرد. برای برگزیدگان دورهها، جوایزی نظیر لپتاپ، گوشی همراه و دورههای کارآموزی و کارگاههای عملی در شرکتهای فناوری استان نیز در نظر گرفته شده است.
سملیان افزود: رویداد یلدا، به تازگی فعال شده و دانشآموزان تا آخر آذر ماه فرصت دارند با گرفتن مدرک و انجام مأموریتها، در این طرح رقابت کنند.
وی اظهار کرد: به دانش آموزان برتر استان بوشهر در رویداد مردادماه طرح ایران دیجیتال نیز، لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.
