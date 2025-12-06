مبلغ حقیقی باید «قرآن مجسم» باشد تا مردم حقیقت دین را در رفتارش ببینند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی خادمان استانی نهضت ملی زندگی با آیهها با حضور آیتالله عابدینی، حجتالاسلام قمی و جمعی از مدیران و اساتید قرآنی کشور در شهر قم برگزار شد. در این نشست که با حضور خادمان قرآنی استانهای سراسر کشور برگزار شد، آیتالله عابدینی با تأکید بر ضرورت بازگشت عمیق جامعه و متصدیان فرهنگی به قرآن گفت: قرآن نورافکن مسیر پیچیده زندگی امروز است و اهتمام به آن نباید یک توصیه تشریفاتی باشد.
عابدینی با اشاره به مسئولیت سنگین کارگزاران فرهنگی و تبلیغی در امر قرآن گفت: مردم به ما نگاه میکنند. اگر حرکت ما قرآنی نباشد، مردم نیز از این مسیر نورانی عقب میمانند و حق دارند روز قیامت از ما شکایت کنند.
او افزود: ما حاملان قرآن هستیم و اگر کوتاهی کنیم، خداوند میتواند دیگری را جایگزین ما کند. کارگزاری قرآن، لطف الهی است و تضمینی ندارد مگر با عمل.
عابدینی با اشاره به مفاهیم بر سوره مبارکه «صف» گفت که پایان این سوره با دعوت «کونوا انصارالله» تکلیف مؤمنان را روشن کرده است. او با اشاره به داستان حضرت عیسی و حواریون ادامه داد: حواریون با ایمان تازه و تسلیم حقیقی، نصرت دین را پذیرفتند. امروز نیز کسانی که داعیهدار تبلیغاند باید در همان جایگاه قرار گیرند. مؤمنان در زمان عیسی علیهالسلام زمانی شایسته نصرت شدند که دین را در زندگی عیسی دیدند؛ چنانکه مبلغ حقیقی باید «قرآن مجسم» باشد تا دیگران بتوانند حقیقت دین را در رفتار او ببینند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تأکید بر لزوم اهتمام تمام اجزای دستگاه تبلیغی و تبیینی در موفقیت نهضت ملی زندگی با آیهها، گفت: ما با رهبر انقلاب عهدی بستهایم که با تمام توان برای نهضت ملی زندگی با آیهها پای کار باشیم و اگر به هر دلیلی با تمام توان به میدان این نهضت قرآنی نیاییم، نقض عهد کردهایم.
او با اشاره به مبنای این نهضت گفت: مبنای زندگی با آیهها قوی کردن مردم جامعه با محوریت مضامین قرآنی است و عهد جمعی ما این است که نصاب تازهای از کار دستهجمعی انقلابی در خدمت به قرآن کریم به جا بگذاریم.
قمی با تأکید بر شرایط کنونی کشور افزود: امروز حرف حساب، شکستناپذیری ما در مقابل دشمن است. باید کمک کنیم جامعه از حالت نه جنگ، نه صلح بیرون بیاید و آمادگی جامعه را با قویشدن در مقابل دشمن بیمه کنیم. باید محکم شد. اینکه چه زمانی ممکن است دوباره جنگ بشود نباید ما را به خود مشغول کند؛ مهم این است که مردم بدانند قرآن چراغ راه ما در این نبرد است.
رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گفتارهایی پیرامون جامعهپردازی ولایی مسجدمحور»
در بخش دیگری از نشست، مجموعه ۲۰ جلدی «گفتارهایی پیرامون جامعهپردازی ولایی مسجدمحور» رونمایی شد. حجتالاسلام مهدی موحد، مدیر دفتر پژوهش بنیاد هدایت، در این بخش از نشست، با تشریح جزئیات این مجموعه، تألیف این مجموعه را حاصل یک فرایند چندمرحلهای و مشارکت گسترده پژوهشگران بنیاد دانست و گفت: این مجموعه با رویکردی مسئلهمحور و در قالب مجموعهای تحت عنوان ولایتمحور تدوین شده و به نسبت مسجد با محورهای مختلف حیات اجتماعی و دینی پرداخته است.
او با بیان اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از اعضای خانواده بنیاد هدایت شامل راهیاران، پژوهشگران و همکاران ستادی در این فرایند مشارکت داشتهاند، افزود: بخش قابل توجهی از این آثار علاوه بر بیان موانع و چالشها، نمونههای عملی و راهکارهای کاربردی را نیز برای بهرهبرداری میدانی ارائه کرده است. موضوعات انتخابشده با دقت تفکیک شده و هر جلد به یکی از نسبتهای مسجد با عرصههای گوناگون میپردازد.
حجتالاسلام موحد در تشریح موضوعات این مجموعه، محورهای مسجد و امامت محله، نقش مسجد در مردمسالاری دینی، تبلیغ، حل مسائل اجتماعی، پیشرفت محلی، خدمات اجتماعی، فعالیتهای بانوان، قرآن کریم، کنشگری بینالمللی، تربیت، جهاد تبیین، مدیریت رسانه و اکران فرهنگی را برشمرد.
مدیر دفتر پژوهش بنیاد هدایت همچنین توضیح داد که مسجد و امامت محله، مسجد بهعنوان نقطه اتصال ملکوت و ملک، نقش مسجد در مردمسالاری دینی، مسجد و تبلیغ، جایگاه مسجد در حل مسائل اجتماعی، نسبت مسجد با پیشرفت محلی، خدمات اجتماعی، فعالیتهای بانوان، قرآن کریم، کنشگری بینالمللی، تربیت، جهاد تبیین، مدیریت رسانه، و اکران محصولات فرهنگی؛ از جمله موضوعاتی است که در این مجموعه ۲۰ جلدی به آنها پرداخته شده است.
در ادامه این نشست که از روز چهارشنبه تا جمعه، ۱۲ تا ۱۴ آذر در شهر قم ادامه داشت، حجتالاسلام عزت زمانی، معاون فرهنگی و امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام علی تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، حجتالاسلام محمد جنتی محب مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی و… در بخشهای مختلف با خادمان استانی مباحثه کرده و درباره ابعاد مختلف برگزاری باشکوه نهضت ملی زندگی با آیهها در ماه مبارک رمضان بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است نهضت ملی زندگی با آیهها در سال گذشته با تمرکز بر ۳۰ آیه از قرآن کریم و حمایت و پشتیبانی از مجموعههای مردمی برای برگزاری رویدادهای مختلف قرآنی و تولیدات مختلف رسانهای در سراسر کشور، توانست به مشارکت فعال بیش از ۱۱ میلیون نفر از مردم ایران منجر شود. این نهضت قرآنی قرار است امسال نیز با مشارکت دستگاهها، نهادها و ارگانها برای پشتیبانی از فعالیتهای قرآنی مجموعههای مردمی در ماه مبارک رمضان برگزار شود.
