به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ غازی حنینه، دیدار با اساتید و طلاب مدرسه علمیه احمدیه قرهخوجه گالیکش، قرآن کریم را کاملترین نقشه راه انسان برای رسیدن به سعادت معرفی کرد و گفت: قرآن مسیر هدایت را روشن میسازد و خداوند آگاهترین به مصالح بندگان است.
وی با اشاره به گستره محتوایی قرآن افزود: هزاران آیه درباره توحید، صفات الهی، بهشت و جهنم و شمار قابل توجهی از آیات درباره انبیا و احکام الهی، از جمله نماز و زکات، در این کتاب آسمانی بیان شده است.
رئیس مجمع علمای مسلمان لبنان همچنین با اشاره به آموزههای سوره کهف اظهار کرد: سرگذشت اصحاب کهف جلوهای از قدرت بیپایان الهی و نمونهای از حمایت خداوند از بندگان مؤمن است.
شیخ حنینه در ادامه خطاب به علما و اساتید حوزه علمیه احمدیه، بر ضرورت مراقبت از سلامت اعتقادی جامعه تأکید کرد و گفت: مسئولیت علمی و دینی علما سنگین است و باید در آموزش صحیح معارف توحیدی و جلوگیری از انحرافات اعتقادی پیشگام باشند.
وی با اشاره به منزلت حافظان قرآن کریم اظهار کرد: آیات الهی حافظ انساناند و پیامبر اکرم (ص) به قاریان و حافظان قرآن وعده دادهاند که جایگاه آنان نزد خداوند براساس آخرین آیهای است که تلاوت میکنند؛ همچنین پدر و مادر حافظ قرآن در روز قیامت به لباس عزت آراسته خواهند شد.
نظر شما