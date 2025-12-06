به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه به میزبانی دانشگاه پیام نور با قدردانی از رئیس این دانشگاه و مجموعه برگزارکنندگان نشست، اظهار کرد: جوانان و نوجوانان از مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی کشور هستند و دغدغه تربیت و هدایت این نسل میان خانواده، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی مشترک است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه نسل جدید تفاوت زیادی با نسل‌های پیشین دارد، افزود: جوان امروز در جهان دیجیتال و انفجار اطلاعات متولد شده است، سرعت فهم، تحلیل، دسترسی و سبک زندگی او با نسل‌های دهه ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ و ۷۰ متفاوت است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه ادامه داد: نباید تصور کنیم نسل جدید بی‌دین یا دین‌گریز شده است، بخش زیادی از دل‌زدگی‌ها، حاصل فاصله ما از زبان و نیازهای واقعی جوان است، گاهی ما شنونده خوبی برای دغدغه‌های آنها نیستیم، محبت، احترام و همراهی، پایه‌های تربیت هستند.

تعلیم بدون تزکیه نتیجه نمی‌دهد

امام جمعه گناوه با اشاره به ضرورت ترکیب «آموزش» و «تربیت» گفت: تعلیم و تزکیه دو رکن اساسی تربیت هستند، اگر تنها آموزش باشد و اخلاق، تهذیب و شخصیت‌سازی نباشد، انسان رشد نمی‌کند، درست مانند درختی که برای رشد نیاز به آب، نور، خاک مناسب و نیز مراقبت از آفت دارد.

وی افزود: بدن انسان با نیروی جذب و دفع زنده می‌ماند، گلبول‌های قرمز جذب‌کننده و گلبول‌های سفید دفع‌کننده هستند و در تربیت نسل جوان نیز باید این دو نیرو فعال باشد؛ یعنی هم ارزش‌ها و فضائل را به آنان منتقل کنیم و هم عوامل آسیب‌زا را با روش‌های اخلاقی و تربیتی از آنها دور کنیم.

موعظه حسنه؛ نیاز فراموش‌شده خانواده و جامعه

رکنی حسینی با اشاره به آیه ۱۲۵ سوره نحل اظهار کرد: خداوند می‌فرماید: «ادعُ إلی سبیلِ ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن». این آیه نقشه راه تربیت است و خداوند سه مؤلفه راه شامل حکمت و استدلال، موعظه نیکو و گفت‌وگوی محترمانه را معرفی می‌فرماید.

وی افزود: متأسفانه ما در خانواده، مدرسه و جامعه گاهی از موعظه حسنه فاصله گرفته‌ایم، برخوردهای تند، تحقیر، توهین یا مقایسه‌های مداوم باعث می‌شود نوجوان از ارزش‌ها فاصله بگیرد، یک رفتار نامناسب، یک کلمه تند، می‌تواند باعث دلسردی جوان شود و این موعظه حسنه نیست.

جدال احسن، نه تخریب و تندگویی

وی تصریح کرد: اگر با نسل جدید بحث یا گفت‌وگو داریم، باید با اخلاق، منطق و آرامش باشد، جدال احسن به معنای بیان حقایق با بهترین روش است اما گاهی شاهد بحث‌های تند، پرخاشگرانه و تحریک‌آمیز هستیم که نه‌تنها اثر ندارد، بلکه فاصله‌ها را بیشتر می‌کند.

امام جمعه گناوه با اشاره به بازتاب مثبت مناظره‌های علمی و اعتقادی در فضای مجازی افزود: جامعه تشنه گفت‌وگوهای منطقی و محترمانه است و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی دارند و به‌جای موضوعات بی‌محتوا، باید فضا را برای گفت‌وگوهای آرام، مفید و دانش‌بنیان فراهم کنند که این کار جذابیت ایجاد می‌کند و نوجوان را جذب می‌کند.

وی بیان کرد: بخشی از چالش‌های تربیتی نسل امروز به‌دلیل کم‌رنگ شدن محبت، ارتباط مؤثر، موعظه حسنه و جدال احسن در جامعه است و باید با شیوه‌های حکیمانه به سراغ جوانان رفت.

دانشجو محور تحول جامعه است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به فرا رسیدن روز دانشجو و گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای دانشجو اظهار کرد :۱۶ آذر یادآور روحیه عدالت‌خواهی و استکبارستیزی دانشجویان است.

وی ادامه داد: دانشگاه و دانشجو نقش بی‌بدیلی در تحول جامعه دارد و اگر به دانشگاه و دانشجو بها دهیم، جامعه‌ای پویا و پیشرو و دانشگاه و دانشجویی در تراز انقلاب اسلامی خواهیم داشت.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه وظیفه اصلی دانشجو علم آموزی است، ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها بر نقش مطالبه‌گری، اندیشه‌ورزی و اخلاق‌مداری دانشجویان تأکید فرموده‌اند و دانشگاه باید مرکز تولید فکر و پرورش نسل آینده انقلاب اسلامی باشد.

کوثر؛ خیر کثیری که دنیا و آخرت را می‌سازد

امام جمعه گناوه با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن گفت: قرآن از دو واژه «تکاثر» و «کوثر» سخن گفته است؛ تکاثر فزون‌طلبی دنیوی است ولی انسان را به سعادت نمی‌رساند، اما کوثر خیر کثیر و برکت الهی است که دنیا و آخرت انسان را می‌سازد و سعادتمند می‌کند و حضرت زهرا (س) مظهر کامل کوثر و خیر کثیر است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه افزود: امروز برکات این کوثر در جامعه ما جاری است و امتداد آن و نسل این کوثر را در انقلاب اسلامی و رهبری نظام مشاهده می‌کنیم.

کارهای فرهنگی زمان‌بر و هزینه‌بر هستند و نیازمند همت جمعی است

امام جمعه گناوه با بیان اینکه معتقدم بحث‌ها در شورای فرهنگ عمومی باید چالشی‌تر و عمیق‌تر شود، بیان کرد: در زمینه آسیب‌های اجتماعی، داشتن آمار و ارقام دقیق بسیار راهگشا است، به عنوان نمونه، در بحث طلاق که یکی از آسیب‌های جدی جامعه است، آمارهای متفاوتی ارائه می‌شود؛ برخی سیاه‌نمایی می‌کنند و برخی واقعیت را نمی‌پذیرند، بدون آمار صحیح، برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دچار ضعف می‌شود.

وی افزود: همین نکته در حوزه اقتصادی نیز صدق می‌کند؛ نبود داده‌های دقیق باعث ضعف مدیریت خواهد شد، البته این به معنای حل همه مشکلات با یک جلسه نیست بلکه کارهای فرهنگی زمان‌بر و هزینه‌بر هستند و نیازمند همت جمعی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه بیان کرد: نسل حاضر ظرفیت‌های زیادی دارد برای مثال، در هفته بسیج، بیش از چهارصد دانش‌آموز علی‌رغم محدودیت‌ها در اعزام و سهمیه، علاقه‌مند به حضور در کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند که این نشان‌دهنده انگیزه و استقبال نسل جوان است و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت فرهنگ، باورها و ارزش‌های ایثار و شهادت بهره برد.

امام جمعه گناوه از برگزاری برنامه‌های خوب هفته بسیج و مراسم‌های ایام فاطمیه همچنین همکاری نیروی انتظامی در حفظ نظم فرهنگی تقدیر کرد و گفت: ما باید فرهنگ‌سازی کنیم، نشاط و شادی مطلوب است، اما باید چارچوب‌های فرهنگی و آداب اسلامی رعایت شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه بیان کرد: همچنین برنامه‌هایی مانند اعتکاف، شب‌های قدر و اربعین فرصت‌های ارزشمندی برای حضور و رشد معنوی جوانان هستند، ما نباید فقط نیمه خالی لیوان را ببینیم و نگاه منفی داشته باشیم؛ بلکه باید زمینه و بستر مناسب را فراهم کنیم و خانواده‌ها را نیز در این مسیر مشارکت دهیم.

امام جمعه گناوه گفت: در جلسات آتی پیشنهاد می‌کنم موضوع اعتکاف و آسیب‌های اجتماعی با ارائه راهکارهای عملی بررسی شود و از تجربیات خانواده‌ها و نسل‌های مختلف استفاده شود، هدف ما از برگزاری این جلسات بررسی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای فرهنگی و اجتماعی است و باید تلاش کنیم همه نسل‌ها و خانواده‌ها در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

درخواست نامگذاری خیابانی به نام سردار شهید حسین احمدی

امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به درخواست ارائه شده گفت: پیشنهاد شده خیابانی به نام سردار شهید حسین احمدی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان، نامگذاری شود. ایشان انسان متواضع، دلسوز و خدمتگزار مردم بود و اگر در شورای نامگذاری تصویب شود، ادای دینی به مقام خدمت و شهادت است.

وی در پایان از تلاش‌های «عبدالرضا محمدی نژاد» رئیس پیشین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان تقدیر و برای «علیرضا سبحانی» در این سمت آرزوی توفیق و بر تداوم هم‌افزایی برای ارتقای فرهنگ عمومی و حمایت از نسل جوان تأکید کرد.

در این نشست که با دستور کار برنامه اعتقاد دینی جوانان و نوجوانان، ۱۶ آذر روز دانشجو و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تولد امام خمینی (ره) تشکیل شد تعدادی از حاضران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

در پایان احکام اعضای شورای اقامه نماز شهرستان تقدیم شد.