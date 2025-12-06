فرماندار گناوه: تربیت نسل جدید نیازمند همکاری همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه در دانشگاه پیام نور گناوه با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن نقش ایشان را به عنوان الگویی جامع برای دختران و مادران کشور مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین با اشاره به سالروز تولد حضرت امام خمینی (ره) یادآور شد: معمار کبیر انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان و قدرت مردمی، پایه‌های حکومت طاغوت را از میان برداشت و نظام اسلامی را شکل داد.

فرماندار گناوه با اشاره به اهمیت نماز بر ضرورت ثبت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در سامانه «سجاده» و نظارت ستاد اقامه نماز شهرستان تأکید کرد.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه به فعالیت کمیته‌های فرهنگی در ستاد خدمات سفر شهرستان، شامل کمیته تبلیغات با مسئولیت سپاه انصارالحسین (ع) و کمیته اقامه نماز با مسئولیت ستاد اقامه نماز شهرستان، اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی در ایام نوروز در اجرای برنامه‌های فرهنگی با این دو کمیته همکاری کنند.

لزوم توجه خانواده‌ها به فضای تربیتی فرزندان

وی با بیان اینکه خانواده‌ها نقشی حیاتی در ، شکل‌دهی به ارزش‌ها و نگرش‌های نسل‌های (z) و آینده دارند ، افزود: نسل z از مهم‌ترین و تأثیرگذار ترین نسل در جامعه، ویژگی‌های خاصی دارند که حتماً باید آنها را بخوبی بشناسیم و از ظرفیت‌هایشان استفاده درست و صحیح ببریم.

وی با بیان اینکه وظیفه ارگان‌ها، آموزش و پرورش و خانواده‌ها در قبال نسل z ، بسیار سنگین است، گفت: از یک طرف باید فضای آموزشی و تربیتی متناسب با نیازهای نسل جدید فراهم شود و از طرف دیگر، باید با آموزش‌های اخلاقی و اجتماعی مناسب، آن‌ها را در مسیر صحیح هدایت کرد.

فرماندار گناوه خواستار توجه جدی خانواده‌ها به فرزندان خود در دنیای کنونی شد و افزود: والدین باید ارتباط خود با مدارس را بیشتر کنند و وضعیت فرزندان خود را در محل تحصیل پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: والدین در منزل با دقت و ظرافت خاصی فرزندان خود را علاقه مند به مسائل دینی و مذهبی کنند.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با تبریک روز دانشجو به دانشجویان شهرستان و سراسر کشور گفت: دانشجویان همواره بیدار، آگاه، مطالبه‌گر و از محورهای اصلی توسعه، پویایی و پرچم‌داران علم و دانایی در نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

وی با یادآوری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: در این جنگ، مردم نجیب و مقاوم ایران با اتحاد و همدلی توانستند هم سناریوی دشمن صهیونیستی با حمایت آمریکا را ناکام کرده و هم نشان دادند استوار و قاطع پای نظام و مملکت و رهبری ایستاده‌اند.

فرماندار گناوه خواستار حضور رؤسای دانشگاه در جلسه کمیسیون دانشجویی در فرمانداری و برگزاری نشست‌های منظم هم‌اندیشی دانشجویان و طلاب با هدف کمک و ارتقای مسائل علمی و فرهنگی و رسیدگی به مطالبات این قشر فرهیخته شهرستان شد.

فرماندار گناوه از میزبانی دانشگاه پیام نور در برگزاری این نشست تقدیر کرد.

فرهنگ عمومی زیربنای توسعه و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌هاست

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه نیز با قدردانی از تلاش‌های اعضای شورا گفت: شورای فرهنگ عمومی از مهم‌ترین محافل تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگ شهری است و با بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی، برای آینده جامعه برنامه‌ریزی می‌کند.

علیرضا سبحانی اظهار کرد: این شورا با شناسایی چالش‌های فرهنگی و ارائه راهکارهای جمعی، نقش مهمی در جهت‌دهی فرهنگی شهرستان ایفا می‌کند.

وی افزود: فرهنگ یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه همه‌جانبه کشور است و در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد؛ ازاین‌رو فرهنگ عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گناوه با اشاره به وظایف این شورا بیان کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی شهرستان و جلوگیری از برنامه‌های مشابه و موازی‌کاری از مهم‌ترین مأموریت‌های شورا است که در دوره اخیر با تصمیمات اثرگذار، همگرایی مطلوبی میان دستگاه‌های اجتماعی ایجاد شده است.

سبحانی تأکید کرد: اگر شورای فرهنگ عمومی بتواند پلی میان مصوبات و زندگی واقعی مردم ایجاد کند، یکی از اهداف اصلی خود را محقق کرده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان گفت: تلاش می‌کنیم با همفکری، همدلی و اتکا بر خرد جمعی، تصمیماتی مؤثرتر برای آینده شهر اتخاذ شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناوه همچنین از ابتکار رئیس شورا و امام جمعه شهرستان خبر داد و افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی از این پس با توجه به موضوعات و مناسبت‌ها در مکان‌های مرتبط برگزار می‌شود؛ چنان‌که امروز در آستانه فرارسیدن روز دانشجو، نشست شورا در دانشگاه پیام نور گناوه برگزار شد.

وی در پایان با اشاره به مصوبات پیشین شورا گفت: نشست امروز با دستورکار بزرگداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز دانشجو (۱۶ آذر) و بررسی مسائل دینی و اعتقادی جوانان و نوجوانان تشکیل شد.

برنامه‌های مختلف روز دانشجو

رئیس دانشگاه پیام نور گناوه در این نشست با گرامیداشت روز دانشجو و تقدیر از برگزاری این نشست در دانشگاه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم روز دانشجو را درست گرامی داشته باشیم ابتدا باید ماهیت دانشجو را درست تعریف کنیم. روز دانشجو زمانی درست گرامی داشته می‌شود که ما کارکرد دانشجو را درست تعریف کرده باشیم.

شهره انعامی افزود: یکی از مأموریت‌های دانشگاه جامعه محور و مساله محور بودن یعنی شناسایی مسائل و مشکلات جامعه؛ پژوهش و ارائه راهکار در این زمینه است باید نشاط را به دانشجویان بازگردانیم و این مؤلفه حاصل نمی‌شود مگر اینکه دانشجویان خود را عضو فعالی از خانواده دانشگاه بدانند.

وی گفت: به مناسبت روز دانشجو برنامه‌های مختلفی از جمله برپایی نمایشگاه آثار هنری، سخنرانی، نشست دانشجویی و برنامه‌های دیگر با همکاری دانشگاه‌های شهرستان تدارک دیده شده است که در طول این هفته برگزار خواهد شد.

در این نشست که با دستور کار برنامه اعتقاد دینی جوانان و نوجوانان، ۱۶ آذر روز دانشجو و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تولد امام خمینی (ره) تشکیل شد تعدادی از حاضران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

در پایان احکام اعضای شورای اقامه نماز شهرستان تقدیم شد.