خبرگزاری مهر گروه استان‌ها- کوثر یاوری: شانزدهم آذر، هر سال نه فقط یک مناسبت تقویمی که میعادگاهی برای بازخوانی جایگاه دانشگاه و صدای دانشجو در متن تحولات اجتماعی است؛ روزی که به تعبیر شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، دانشجو را «مؤذن جامعه» می‌نامد؛ نقشی هشداردهنده، پیشرو و مطالبه‌گر که اگر خاموش بماند، مسیر بیداری جامعه نیز دچار وقفه خواهد شد. در دانشگاه رازی کرمانشاه، این روز فرصتی است برای مکثی دوباره بر آنچه دانشجویان می‌خواهند، آنچه تجربه می‌کنند و آنچه انتظار دارند از نهادی که باید خانه امن فکر، نقد و رشد آنان باشد.

هم‌زمان با فرارسیدن روز دانشجو، فضای دانشگاه رازی بیش از هر زمان دیگری رنگ گفت‌وگو، پرسش و مطالبه به خود می‌گیرد. از راهروهای خوابگاه‌ها تا کلاس‌های درس، از سلف‌های دانشجویی تا تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، مسائل صنفی و رفاهی به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان دانشجویان تبدیل می‌شود. دغدغه‌هایی همچون کیفیت خوابگاه‌ها، وضعیت تغذیه، خدمات مشاوره‌ای، سلامت روان، امکانات ورزشی و فرهنگی و نیز برنامه‌ریزی‌های آتی دانشگاه برای ارتقای سطح زندگی دانشجویی، همچنان در صدر مطالبات قرار دارند؛ مطالباتی که مستقیماً با کیفیت زیست دانشجویی گره خورده‌اند.

در سوی دیگر، تغییر ترکیب جمعیتی دانشگاه رازی، افزایش یا کاهش آمار دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف و سهم قابل توجه دانشجویان غیربومی و خوابگاهی، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی مدیریت دانشگاه و معاونت دانشجویی قرار داده است. این تحولات تا چه اندازه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دیده شده‌اند؟ آیا خدمات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی این جمعیت دانشجویی متنوع است؟ و مهم‌تر از همه، دانشجویان چه سهمی در شکل‌گیری این تصمیم‌ها دارند؟

روز دانشجو به‌مثابه یک تریبون تاریخی، بار دیگر موضوع سازوکارهای رسمی و مؤثر برای بیان دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادهای دانشجویان را پررنگ می‌کند. اینکه دانشگاه رازی چه بسترهایی برای شنیدن صدای دانشجو فراهم کرده و این صدا تا چه اندازه در فرایند تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار است، پرسشی است که هر سال در آستانه ۱۶ آذر با جدیت بیشتری مطرح می‌شود. در این میان، دانشجویان خوابگاهی و غیربومی، با مسائل خاص خود از فاصله با خانواده تا چالش‌های معیشتی و رفاهی، همچنان یکی از گروه‌های اصلی مطالبه‌گر به شمار می‌آیند.

گزارش پیش‌رو، در آستانه روز دانشجو، تلاش دارد با نگاهی دقیق‌تر به فضای دانشگاه رازی کرمانشاه، مطالبات، دغدغه‌ها و چشم‌اندازهای نسل دانشجو را مرور کند؛ نسلی که همچنان می‌خواهد دیده شود، شنیده شود و در تصمیم‌سازی‌ها نقشی واقعی داشته باشد.

دانشگاه باید شنونده واقعی مطالبات باشد نه صرفاً برگزارکننده مراسم روز دانشجو

یک دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه رازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین مسئله‌ای که تقریباً همه دانشجوها درباره آن صحبت می‌کنند، وضعیت خوابگاه‌ها و تغذیه است؛ بسیاری از دانشجویان از شهرهای دیگر آمده‌اند و خوابگاه برایشان حکم خانه دوم را دارد و وقتی امکانات کافی مانند فضای مطالعه مناسب، تجهیزات استاندارد یا اینترنت باکیفیت وجود نداشته باشد، این کمبودها مستقیماً روی کیفیت تحصیل و پژوهش اثر می‌گذارد؛ موضوع غذا هم همیشه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هاست و انتظار دانشجو این است که حداقل استانداردهای لازم رعایت شود.

وی افزود: چیزی که بین دانشجوها زیاد شنیده می‌شود این است که دانشگاه باید شنونده واقعی باشد، نه فقط برگزارکننده برنامه در روز دانشجو؛ ما هر سال مراسم و برنامه داریم، اما اینها کافی نیست و دانشجو نیاز دارد نشست‌های رودررو و واقعی با مسئولان برگزار شود، نشست‌هایی که صرفاً نمادین نباشد و خروجی آن در تصمیم‌ها و سیاست‌های دانشگاه دیده شود.

این دانشجو تصریح کرد: اگر قرار است دانشجو همان‌طور که شهید بهشتی گفته مؤذن جامعه باشد، این نقش زمانی معنا پیدا می‌کند که صدا و نقد او شنیده شود، نه اینکه فقط در تقویم یک روز به نام دانشجو ثبت شده باشد؛ تغییر تعداد دانشجویان در برخی گروه‌ها و مقاطع هم باید خودش را در برنامه‌ریزی رفاهی نشان دهد، مثلاً با افزایش تعداد دانشجویان خوابگاهی باید ظرفیت و امکانات خوابگاه‌ها هم افزایش پیدا کند.

این دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی ادامه داد: با بیشتر شدن تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نیاز به فضاهای پژوهشی، سالن مطالعه و خدمات مرتبط بیشتر می‌شود و اگر این مسائل دیده نشود، فشار آن مستقیماً روی دانشجو می‌آید؛ برای دانشجویانی که از شهرهای دور آمده‌اند کیفیت خوابگاه و دسترسی به خدمات رفاهی موضوعی حیاتی است و کوچک‌ترین کمبود، زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: هزینه‌ها هم یکی از چالش‌های جدی است؛ از حمل‌ونقل گرفته تا خوراک و حتی هزینه‌های درمانی و معمولاً روز دانشجو تنها فرصتی است که این مسائل به‌صورت جمعی مطرح می‌شود و امید داریم که صدایمان به گوش مسئولان برسد.

به گفته این دانشجو، اصلی‌ترین مطالبه دانشجویان جدی‌گرفته‌شدن نظرات و پیشنهادها است و اگر دانشگاه از نقدهای دانشجویان در برنامه‌ریزی سالانه استفاده کند، بسیاری از مشکلات در حوزه‌هایی مانند خوابگاه، تغذیه، مشاوره و سلامت روان پیش از تبدیل‌شدن به بحران قابل حل خواهد بود؛ دانشجو انتظار دارد دیده شود و سهم واقعی در تصمیم‌سازی دانشگاه داشته باشد.

عقب‌ماندن از علم روز به معنای عقب‌ماندن از زندگی است

فرانک رنجبر استاد دانشگاه رازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آدمیزاد تا زمانی که زنده است، به‌دلیل دنیایی که با تکنولوژی روز به پیش می‌رود، هیچ‌گاه از آموختن بی‌نیاز نیست و اگر همگام با علم روز حرکت نکنیم، به‌طور طبیعی دچار عقب‌ماندگی می‌شویم.

وی افزود: محیط دانشگاه یک محیط کاملاً آکادمیک، علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی است و دوران دانشجویی به‌دلیل فراغ بال فکری و ذهنی، بهترین فرصت برای یادگیری عمیق، تجربه‌اندوزی و شکل‌دادن به مسیر آینده است.

وی تصریح کرد: دوران دانشجویی یک نقطه عطف مهم، سازنده و بی تکرار در زندگی هر فرد محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که زندگی انسان به قبل از دوران دانشجویی و بعد از دوران دانشجویی تقسیم می‌شود و آنچه در این دوره آموخته می‌شود، می‌تواند مسیر سال‌های بعد زندگی را به‌طور اساسی تحت تأثیر قرار دهد.

دانشجو باید متفکر، مؤمن و مسئول نسبت به سرنوشت کشور باشد

حیدر میرزایی استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس سخنان بزرگان کشور و دین و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دانشجو باید به ریزترین اخبار سیاسی جهان فکر کند و آن‌ها را مورد تحلیل قرار دهد، اما این پرداختن به سیاست نباید به‌گونه‌ای باشد که دانشجو را از هدف مهم‌ترش یعنی تحصیل و خواندن علم دور کند.

وی افزود: دانشجوها باید رابطه خود را با خدا به‌صورت جدی برقرار کنند و مناجات، ارتباطات معنوی و عبادت با منبع و ملجأ عالم هستی را در زندگی دانشجویی جدی بگیرند تا خداوند آن‌ها را در برابر هرگونه فساد و لغزش محافظت کند.

میرزایی تصریح کرد: دانشجوها و دانشگاه‌ها باید توانایی شکل‌دادن به یک جنبش نرم‌افزاری همه‌جانبه را داشته باشند و حاصل این تفکر و تولید فکری را در اختیار دست‌اندرکاران کشور قرار دهند تا زمینه پیشرفت واقعی جامعه فراهم شود.

وی بیان کرد: دانشجو باید آینه‌ای تمام‌نما از یک شخصیت مؤمن، متفکر و ایرانیِ اسلامی باشد و این هویت را در رفتار، اندیشه و عملکرد خود نشان دهد.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: دانشجوها باید نسبت به تمامی امور کشور و مملکت احساس مسئولیت داشته باشند و این احساس مسئولیت را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی و جدایی‌ناپذیر دوره دانشجویی خود در نظر بگیرند.

صدای دانشجو قطب‌نمای سیاست‌گذاری‌های حوزه رفاهی و صنفی است

جعفر معصوم‌پورسماکوش معاون دانشجویی دانشگاه رازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز دانشجو یادآور مسئولیت خطیری است که بر عهده مجموعه دانشگاه در قبال آینده‌سازان این سرزمین قرار دارد و بر اساس تعامل مستمر با شوراهای صنفی، انجمن‌های علمی و نظرسنجی‌های میدانی، اولویت‌ها و دغدغه‌های دانشجویان به‌صورت دقیق شناسایی می‌شود.

اولویت‌های اصلی دانشجویان از نگاه معاونت دانشجویی

وی افزود: مسائل معیشتی و رفاهی همچنان در صدر مطالبات دانشجویان قرار دارد و کاهش فشار اقتصادی به‌ویژه در شرایط تورمی، یکی از اولویت‌های راهبردی دانشگاه است که در همین راستا افزایش ۳۶ درصدی پرداخت وام‌های دانشجویی و ارتقای کیفیت تغذیه در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در حوزه خوابگاه‌ها، با وجود پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه‌های بهسازی و نوسازی، ارتقای سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تعویض پنجره‌ها، به دلیل محدودیت‌های موجود در اسکان دانشجویان دختر و متأهل، تکمیل خوابگاه کوثر ۶ با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد و سه بلوک خوابگاه‌های متأهلی با پیشرفت بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد از مطالبات جدی دانشجویان محسوب می‌شود و ارتقای فضاهای مطالعه و نشیمن نیز به‌طور ویژه دنبال می‌شود.

معاون دانشجویی دانشگاه رازی ادامه داد: سلامت روان و پشتیبانی آموزشی یکی دیگر از محورهای مهم است و افزایش مراجعات به مراکز مشاوره نشان می‌دهد دانشجویان نیاز بیشتری به فضای امن برای گفت‌وگو و دریافت حمایت تخصصی دارند و توسعه برنامه‌های مهارت‌افزایی و مشاوره تحصیلی همواره مورد تأکید دانشجویان بوده است.

سازوکارهای رسمی انتقال مطالبات دانشجویان

معصوم‌پورسماکوش تأکید کرد: دانشگاه رازی به‌صورت نهادینه بسترهای متعددی برای گفت‌وگوی بی‌واسطه دانشجویان با مدیران فراهم کرده و شورای صنفی دانشجویان به‌عنوان بازوی مشورتی و نظارتی، در جلسات منظم با ریاست دانشگاه و معاونت‌ها مسائل را پیگیری می‌کند.

وی بیان کرد: برگزاری تریبون‌های آزاد و جلسات عمومی با حضور مستقیم رئیس دانشگاه و معاونان، فعالیت ۲۴ ساعته سامانه ثبت پیشنهادها و شکایات و همچنین امکان ملاقات‌های چهره‌به‌چهره مسئولان با دانشجویان به‌ویژه هنگام بازدید از خوابگاه‌ها، از جمله سازوکارهایی است که برای شفافیت و پاسخ‌گویی طراحی شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه رازی در ادامه به آمار جمعیتی دانشجویان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸ هزار دانشجوی کارشناسی، بیش از ۳ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد، بیش از ۳۰۰ دانشجوی دکتری عمومی و بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه رازی مشغول به تحصیل هستند و این تغییرات جمعیتی تأثیر مستقیمی بر سیاست‌ها و اولویت‌های معاونت دانشجویی داشته است.

دغدغه دانشجویان خوابگاهی و برنامه‌های ارتقایی دانشگاه

وی افزود: حدود ۴۵ درصد دانشجویان دانشگاه رازی غیربومی و خوابگاهی هستند و پروژه‌های نوسازی خوابگاه‌ها و افزایش ۵۰۰ تخت جدید، پاسخی مستقیم به نیازهای این گروه از دانشجویان است که عمده درخواست‌های آنان بر ارتقای کیفیت زندگی خوابگاهی، بهبود تغذیه، دسترسی به اینترنت پرسرعت، حمایت مالی و سرویس‌های ایاب و ذهاب متمرکز است.

وی تصریح کرد: برای رسیدگی به این مطالبات، بهره‌برداری کامل از بلوک‌های خوابگاهی در حال ساخت، افتتاح رسمی رستوران مکمل، تجهیز بوفه‌ها و اتصال آن‌ها به سامانه تغذیه برای تخصیص یارانه دانشجویی، برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز سلامت جامع دانشجویی و افزایش سقف و تنوع وام‌های دانشجویی در دستور کار قرار دارد.

معصوم‌پورسماکوش در خصوص برنامه‌های سال آینده گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خوابگاهی، ارتقای خدمات کیفی اسکان و تغذیه، راه‌اندازی مرکز سلامت جامع دانشجویی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی و تحول در مدیریت خوابگاه‌ها با استفاده از سامانه‌های هوشمند از اولویت‌های اصلی معاونت دانشجویی است.

وی در پایان تأکید کرد: صدای دانشجو قطب‌نمای حرکت معاونت دانشجویی است و نمونه عینی این رویکرد در راه‌اندازی اولین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی، ایجاد اولین مدرسه صخره‌نوردی در بین دانشگاه‌های کشور و افزایش ۵۰ درصدی برنامه‌های فرهنگی دیده می‌شود و تعهد دانشگاه این است که نقدها و پیشنهادهای روز دانشجو به برنامه اجرایی مشخص و قابل پیگیری تبدیل شود.