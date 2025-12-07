خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: برای بسیاری از دانشجویان، آغاز تحصیل در دانشگاه با تجربه‌ای تازه و متفاوت همراه است که با دوری از خانواده، ورود به شهر جدید و روبه‌رو شدن با مسئولیت‌های فردی شکل می‌گیرد و در همین بستر، مسئله اسکان به یکی از نخستین و مهم‌ترین دغدغه‌های آنان تبدیل می‌شود؛ زیرا داشتن مکانی امن، آرام و در دسترس، پیش‌شرطی اساسی برای تمرکز بر امور تحصیلی و سازگاری با شرایط جدید زندگی دانشجویی به شمار می‌رود.

در این راستا، خوابگاه‌های دانشجویی در شهر ایلام به عنوان یکی از ارکان اصلی زیست دانشگاهی، نقشی فراتر از یک محل اقامت ایفا می‌کنند و برای بسیاری از دانشجویان کارکردی مشابه به خانه دوم دارند؛ فضاهایی که نه‌تنها امکان استراحت و سکونت را فراهم می‌کنند، بلکه زمینه تجربه‌های تازه‌ای از زندگی جمعی، تمرین استقلال فردی و شکل‌گیری هویت اجتماعی نیز را نیز فراهم می‌کنند.

این خوابگاه‌ها با وجود امکانات محدود، در تلاش هستند تا محیطی امن و نسبتاً آرام برای دانشجویان ایجاد کنند و در کنار تأمین نیازهای اولیه، بستری برای رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی آنان باشند که این امر به‌ویژه برای دانشجویان غیربومی اهمیت دوچندانی دارد.

با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود ظرفیت، فرسودگی برخی ساختمان‌ها، ضعف در زیرساخت‌های رفاهی و محدودیت‌های خدماتی، از جمله مسائلی به شمار می‌روند که کیفیت زندگی در خوابگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به توجه جدی مسئولان دانشگاهی و استانی را دوچندان کرده‌اند.

در نگاهی کلان‌تر، وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی در ایلام بازتابی از شرایط کلی آموزش عالی در مناطق کمتر برخوردار کشور است که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان با کمبود منابع و امکانات مواجه هستند و نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، تخصیص بودجه مناسب و نگاه توسعه‌محور از سوی نهادهای مسئول هستند.

باید گفت، بهبود وضعیت خوابگاه‌ها نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه تحصیلی، کاهش دغدغه‌های روزمره و در نهایت رشد علمی و فرهنگی نسل جوان در این استان مرزی باشد.

توسعه زیرساخت‌های خوابگاهی در اولویت مدیریت استان

استاندار ایلام روز گذشته در حاشیه بازدید از خوابگاه‌های دانشجویی ایلام با تأکید بر نقش کلیدی خوابگاه‌های دانشجویی در ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهیان، اظهار داشت: این فضاها صرفاً محل اقامت نیستند، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست دانشگاهی به شمار می‌آیند که در شکل‌گیری آرامش روانی، تمرکز تحصیلی و رشد فردی دانشجویان نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

احمد کرمی افزود: رسیدگی به وضعیت خوابگاه‌ها به‌ویژه برای دانشجویان غیربومی، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های رفاهی و توسعه‌ای استان قرار گیرد، چرا که کیفیت خدمات خوابگاهی می‌تواند به‌طور مستقیم بر انگیزه تحصیلی، مشارکت علمی و حتی سلامت روانی دانشجویان تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود شرایط خوابگاه‌های دانشجویی در ایلام، از اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار فوری برای تجهیز این مراکز خبر داد و گفت: این مبلغ خارج از نوبت و با هدف تأمین اقلام ضروری از جمله یخچال و سایر تجهیزات مورد نیاز خوابگاه‌ها تخصیص یافته است.

کرمی افزود: این تصمیم در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان و با هدف ارتقای سطح رفاه آنان اتخاذ شده و اجرای آن در دستور کار فوری دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

استاندار ایلام همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ورزشی در محیط‌های خوابگاهی تأکید کرد و اظهار داشت: ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد و در دسترس، نقش مهمی در افزایش نشاط، سلامت جسمی و تقویت تعاملات اجتماعی دانشجویان دارد.

وی از پیگیری برای ساخت سالن سرپوشیده ورزشی در دانشگاه ایلام خبر داد و گفت: تأمین اعتبار برای بهبود اماکن ورزشی یکی از محورهای جدی در برنامه‌ریزی‌های آتی استان خواهد بود.

کرمی به مسئله تردد دانشجویان غیربومی اشاره کرد و با بیان اینکه حمل‌ونقل یکی از دغدغه‌های اصلی این قشر است، گفت: با مصوبه هیأت دولت، ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ون (ناوگان اربعین) تقویت شده و این ظرفیت در طول سال برای خدمت‌رسانی به دانشجویان و عموم مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در کوتاه‌مدت نیز با هماهنگی شهرداری و دانشگاه، تدابیر لازم برای تسهیل تردد درون‌شهری و دسترسی آسان‌تر به پردیس دانشگاهی اندیشیده شده است.

کرمی در پایان با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با جامعه دانشگاهی، از برگزاری منظم جلسات با دانشجویان در طول سال خبر داد و گفت: انتظار ما از دانشگاهیان این است که در کنار اولویت اصلی خود که علم‌آموزی است، با ارائه راهکارهای نوآورانه و علمی، بازوی مشورتی مدیریت استان در مسیر توسعه پایدار باشند.

رسیدگی به زیرساخت‌های خوابگاهی در علوم پزشکی ایلام

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به وضعیت اسکان دانشجویان این دانشگاه گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۳۹۸ دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که برای تأمین خوابگاه آنان چهار مرکز اقامتی در نظر گرفته شده است.

راضی ناصری فر افزود: یکی از این خوابگاه‌ها ساختمان کوثر است که در خارج از شهر و ویژه دانشجویان دانشگاه بین‌الملل قرار دارد و به‌عنوان خوابگاه خواهران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ همچنین سه خوابگاه دیگر برای دانشجویان دوره روزانه در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها می‌توان به خوابگاه بوستانی اشاره کرد که به‌صورت استیجاری اداره می‌شود.

به گفته معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خوابگاه تابلو اهل‌بیت نیز از دیگر مراکز اقامتی دانشجویان است که بخشی از ظرفیت آن در اختیار دانشگاه ایرانی و بخشی دیگر در اختیار دانشگاه بین‌الملل قرار دارد و در مجموع تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود امکان اسکان برای تمامی دانشجویان فراهم شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه رفاه دانشجویی اظهار داشت: مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی وجود دارد که با پیگیری‌های مستمر در حال رفع شدن است و امید می‌رود با حمایت مسئولان استانی و ملی این موانع به‌زودی برطرف شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه خوابگاه‌های متأهلی در آینده خبر داد و گفت: با توجه به نیازهای دانشجویان متأهل و اهمیت ایجاد فضای مناسب برای آنان تلاش خواهیم کرد تا در سال‌های آینده این بخش نیز تقویت شود.

وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی در ایلام با وجود چالش‌های زیرساختی و محدودیت‌های رفاهی، با اقدامات اخیر مسئولان از جمله تخصیص اعتبار، توسعه فضاهای ورزشی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل در مسیر بهبود قرار گرفته و تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی و افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان باشد.