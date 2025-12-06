قالیباف: مجلس وظیفه خود را در حوزه مبارزه با فساد انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به مناسبت روز دانشجو در مراسم «دانشجوی امروز؛ معمار فردا» در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شده بود، ضمن تبریک میلاد باسعادت دخت نبی اکرم (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) را به دانشجویان حاضر در این جلسه از جمله بانوان و گرامیداشت روز دانشجو اظهار کرد: به عنوان یک مشهدی از حضور در جمع شما خرسندم و مفتخرم که در یک جمع دانشجویی حضور پیدا کرده‌ام و اغراق نمی‌کنم که این تجربه با سایر تجربیات متفاوت است. من جلسات متعددی در محیط‌های دانشگاهی داشتم و مشاهده کردم که فضای امروز این دانشگاه و نکاتی که دانشجویان مطرح کردند متمرکز به موضوعات و دغدغه‌های اصلی کشور بود و از این بابت از همه شما تشکر می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره سوالات مطرح شده دانشجویان پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما رابطه میان دانشگاه با جامعه، صنعت، فناوری و مردم است که باید برطرف شود. بی شک حکمرانی و مسئولان در بسترسازی و تسهیل این کار نقش اساسی دارند البته اساتید دانشگاه نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند اما با وجود کاستی‌ها، اینکه به این موضوع توجه نشده را نمی‌پذیرم ولی معتقدم سرعت ما در این حوزه کُند است.

وی در ادامه با بیان اینکه جایی که دانشگاه با میدان ارتباط برقرار کرده و علم به صورت کاربردی در دل جامعه آمده توانسته‌ایم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم، اظهار کرد: ما در حوزه مسائل علمی در حوزه فناوری و یارانه‌ای جهش‌های خوبی داشتیم. البته در حوزه زیرساختی اشکالاتی داریم اما فناوری و پیشرفت‌های علمی ما در این حوزه با تلاش جوانان رقم خورده است. این نتیجه ارتباط مستقیم دانشگاه و اساتید مربوطه با بازار و جامعه است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایران در حوزه هوافضا و موشکی و به خصوص برخی فناوری‌های این حوزه، جز دو کشور نخست دنیاست و این به خاطر جوانانی است که در این حوزه فعالیت کرده‌اند، عنوان کرد: پیش از این حوزه هوافضا اینگونه نبود و این پیشرفت از زمانی رقم خورد که درهای این صنعت به روی دانشگاه‌ها باز شد؛ البته زمانی ورود دانشگاهیان به سپاه به خاطر مباحث حفاظتی ممکن نبود و از سوی دیگر دانشگاه نیز اجازه ورود به حوزه نظامی را نمی‌داد از این رو بیرون از دانشگاه و بیرون از سپاه، تشکیلاتی را به راه انداختیم تا بتوانیم از توان علمی دانشگاه استفاده کنیم و به این پیشرفت رسیدیم، و البته نمونه دیگر این تلاش‌ها در حوزه هسته‌ای صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر عدم استفاده از دانشجویان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: من طی سال‌های کار خود در مجلس همواره از هوشمندسازی، شفاف سازی، کارآمدسازی و مردمی سازی گفته‌ام که همه آنها باید گام به گام پیش برود و همواره به آن وفادار بوده‌ام. از بعد از جنگ در قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج، هوافضا، ناجا، شهرداری و امروز در مجلس شورای اسلامی این را وظیفه خود می‌دانم که حتماً مردمی سازی را دنبال کنم و مجلس باید با اولویت این کار را انجام دهند.

وی در همین زمینه با اشاره به فعالیت مجلس دانشجویی که دارای کمیسیون‌ها و دستورکارهای مخصوص به خود است، یادآور شد: در برخی از قانونگذاری ها در عرصه‌های مختلف از ظرفیت این مجلس دانشجویی استفاده شده است. همچنین امروز در حال گذراندن دوره‌های هفتم و هشتم مدرسه‌های حکمرانی در مجلس هستیم و برنامه هفتم که یک برنامه مسأله محور است از دل همین اقدامات کارشناسی و تأثیرات دانشگاه بیرون آمده است.

لایحه برنامه هفتم با نگاه مسأله محوری، مردمی سازی و نخبه سازی تدوین شده است

قالیباف اضافه کرد: پیش از اینکه لایحه برنامه هفتم در مجلس بررسی شود، در دولت سیزدهم با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و نخبگانی و با نگاه مسأله محوری، مردمی سازی و نخبه سازی تدوین شده است. همچنین ما این برنامه را جمع سپاری کردیم و مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه تمرکززدایی را محور کار خود قرار داد تا از دیدگاه‌های مختلف در تدوین این قانون استفاده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی تشکیلات مرکز پژوهش‌های مجلس در استان خراسان رضوی و برخی استان‌های دیگر، عنوان کرد: ما با هدف تمرکززدایی این کار را کردیم و طرح‌ها و لوایح را با جمع سپاری بررسی می‌کنیم و تمام اساتید و نخبگان از طریق بسترهای موجود امکان ارائه پیشنهاد دارند. البته عیب و نقص داریم و با اهداف خود فاصله داریم اما رویکرد ما این چنین است.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با فساد، بیان کرد: مهم‌ترین کار ما در مجلس قانونگذاری است و در حوزه مبارزه با فساد، قانون شفافیت یکی از آنها بود و این تنها طرحی بود که به عنوان اولین نفر آن را امضا کردم. البته تصویب این قانون فراز و نشیب‌های فراوانی داشت و گرچه این نقد به مجلس وارد است که در مجلس یازدهم این موضوع که دو سوم آرا را لازم داشت، رأی نیاورد اما باز هم تلاش کردیم و این طرح را مجدداً به صحن مجلس آوردیم و به سرانجام رساندیم.

مجلس وظیفه خود در حوزه مبارزه با فساد را انجام داده است

قالیباف با اشاره به قوانینی که در حوزه مبارزه با فساد تصویب شده است، عنوان کرد: قانون معروف به سوت زنی حدود بیش از ۲ سال است که تصویب و ابلاغ شده است اما متأسفانه مطالبه گری در این زمینه صورت نمی‌گیرد ولی ما وظیفه خود را در این زمینه انجام دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل صنفی دانشجویی در حوزه جهاد دانشگاهی بیان کرد: من به طور خاص، موضوعات جهاد دانشگاهی را به ویژه در موضوعاتی که به حوزه ملی مربوط می‌شد پیگیر کردم و معتقدم بدون شک جهاد دانشگاهی محلی است که نیاز رابطه میان جامعه و دانشگاه و تبدیل علم به فناوری را بر عهده دارد لذا برای ما بسیار اهمیت دارد.

تورم قانون در کشور از تورم در حوزه نقدینگی بیشتر است

وی افزود: همچنین یکی از زمینه‌های تولید فساد، وجود قوانین تکراری یا ناسخ و منسوخ یکدیگر است. امروز شاید تورم قانون در کشور از تورم در حوزه نقدینگی نیز بیشتر است و بر همین اساس ما در مجلس یازدهم و دوازدهم با کمک جامعه نخبگانی در حال تلاشیم تا نتایج ۱۱۸ سال قانونگذاری کشور را تنقیح کنیم و نتیجه آن نیز در سامانه قانون یار آمده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته و قرار است در نهایت ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون کشور را تا پایان سال با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای هوش مصنوعی به حدود ۳ هزار قانون برسانیم.

قالیباف ادامه داد: مقرر شده تمام قوانین کشور را در قالب ۴۹ قانون جامع جمع آوری کنیم تا مردم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و همین امر باعث سبک شدن بار بروکراسی سنگین کشور می‌شود. یکی از راه‌های مهم مبارزه با فساد کاهش قوانین اضافی و متضاد در کشور است که تا کنون بیش از ۷۰ درصد این کار انجام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قوانین توسط مجلس، عنوان کرد: توقف جرایم و نظارت بر تخلفاتی که در جریان اجرای قوانین صورت می‌گیرد، وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست بلکه بر اساس قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور است.

وی همچنین درباره انتقاد یکی از دانشجویان که مجلس را مجلس حداقلی خوانده بود، گفت: چنین سخنانی و اینکه مثلاً گفته شود یک نماینده مجلس، نماینده مردم نیستند، خلاف قانون اساسی است ضمن اینکه در محیط دانشگاهی نباید چنین صحبت‌هایی شود؛ اینکه مشارکت پایین است یا به قول یکی از دانشجویان، ۶۰ درصد مردم رأی نمی‌دهند، اشکال است اما این اشکال در جای دیگر است و کسی مانع رأی دادن افراد نشده و درست است که همه ما نسبت به مشارکت پایین مردم در جریان انتخابات دغدغه مند هستیم اما باید نکاتی که می‌گوئیم مبنا داشته باشد.

نظارت مجلس از جنس نظارت نهادی است

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به ادامه روند تحقیق و تفحص‌ها که مورد انتقاد برخی دانشجویان بود نیز گفت: بعد از تصویب یک طرح تحقیق و تفحص در صحن و نهایی شدن آن در مجلس، این طرح به قوه قضائیه می‌رود و طبق قانون دیگر در اختیار مجلس نیست؛ البته در حوزه نظارت بر حُسن اجرای قوانین و وظایف، سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستقل می‌تواند شاکی باشد و این سازمان قاضی هم دارد و می‌تواند تا پایان کار یک تخلف را پیگیری کند تا به نتیجه برسد. درحالی که ما در مجلس صرفاً کار نظارت بر روندها و عملکردها را داریم. ما به عملکرد وزرا نظارت داریم و به آنها تذکر شفاهی و کتبی می‌دهیم و از او سوال می‌کنیم و در نهایت اگر مؤثر نشد، قطعاً به سمت استیضاح او می‌رویم اما نظارت مجلس از جنس نظارت نهادی است.

وفاق زمانی کافی می‌شود که منجر به بازشدن گره مشکلات زندگی مردم شود

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس قطعاً با دولت همکاری می‌کند، عنوان کرد: ما با رعایت اصل تفکیک قوا، به وفاق میان قوا قائل هستیم و میثاق این وفاق نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت است و هر کجا قرار باشد دولت از مسیر اجرای برنامه هفتم خارج شود، قطعاً مجلس می‌ایستد چرا که خلاف قانون است؛ بنابراین وفاق لازم است اما کافی نیست، زمانی کافی می‌شود که منجر به بازشدن گره مشکلات زندگی مردم شود. خروجی وفاق باید حل مشکلات مردم باشد.

قالیباف همچنین با بیان اینکه ممکن است در بخش‌هایی از قانون برنامه شاهد اشکالاتی باشیم که با نظر نخبگان و کارشناسان امکان اصلاح وجود دارد، گفت: ما در صورت به جمع بندی رسیدن در این حوزه با همکاری مرکز پژوهش‌ها می‌توانیم در کمتر از ۴۵ روز، قانون را اصلاح کنیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به ناکامی ۶ قانون برنامه توسعه قبلی در کشور که حتی ۳۵ درصد آن نیز تحقق نیافت، یادآور شد: یکی از دلایل عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی این بود که نظارت بر اجرای احکام آنها، بعد از پایان مهلت اجرای برنامه انجام می‌شود، این در حالی است که ما با تشخیص این آسیب، در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم دولت را ملزم به تشکیل هیأتی از مسئولان عالیرتبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرده که با حضور ناظران مالی و ناظران اجرایی در وزارتخانه‌ها، بر روند اجرای برنامه نظارت کند و دولت در نهایت مکلف شد گزارش عملکرد خود در پایان هر سال از اجرای برنامه به مجلس ارائه کند.

وی اضافه کرد: در یکی دو هفته گذشته دیدید که گزارش عملکرد سال نخست اجرای برنامه به مجلس آمد و ما با بررسی‌های صورت گرفته با حضور وزرا متوجه شدیم در کدام قسمت برنامه عقب هستیم و براساس نتایج آن جلسات نظارتی، قرار است از هفته جاری الزامات برای تدوین بودجه سال آینده که سال دوم اجرای قانون برنامه است را تصویب کنیم تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت در ابتدای دی ماه، تکلیف دولت روشن شود و لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بر اساس این الزامات ارائه کند.

وی تاکید کرد: این نخستین بار است که در دوازده دوره مجلس، شاهد هستیم که نظارت بر اجرای برنامه به صورت سالانه انجام می‌شود و این اقدام در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و معتقدم دانشجویان و دانشگاهیان نیز باید این موضوع را به صورت مرتب مطالبه کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم بر اولویت اقتصاد و فرهنگ، تأکید داشتیم، یادآور شد: مرداد نخستین سال مجلس یازدهم بود که از رسانه ملی به مردم گفتم امروز ما نمایندگان ملت متمرکز بر اقتصاد و خیزش اقتصادی هستیم و در سال پایانی مجلس یازدهم نیز در گزارشی که به مردم دادم، اعلام کردم که با مصوبات مهم مجلس یازدهم زمینه برای یک خیزش اقتصادی فراهم شده و در این زمینه نه به قانون نیاز داریم و نه قانونی مانع از تحقق آن است.

برخورد با بانک آینده به واسطه اقداماتی بود که مجلس انجام داد

قالیباف در همین زمینه ادامه داد: برخورد با بانک آینده به واسطه اقداماتی بود که مجلس انجام داد و با تصویب قانون بانک مرکزی، این بانک را مقتدر کرد و زمینه قرار گرفتن بانک آینده در مرحله گزیر و فیصله را فراهم کرد، در حالی که تصور می‌شد حواشی این کار بسیار زیاد باشد اما به دلیل دقیق بودن قانون بانک مرکزی این کار پیش رفت.

وی افزود: در مبارزه با سوداگری نیز قانون مبارزه با سوداگری را داشتیم که توانستیم با یک درصد مردم که از طریق ارز و طلا سوداگری می‌کنند برخورد کنیم. البته هنوز مشکلات معیشتی برطرف نشده که لازم است به دولت در این زمینه کمک کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه قانون تولید دانش بنیان را یک قانون افتخارآفرین توصیف کرد و افزود: امروز ما صندوق دانش بنیان را داریم که بیشتر از ۲۰ همت اعتبار دارد که فرصت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: مجلس در دوره یازدهم قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد. همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردیم و برای رابطه میان موجر و مستأجر نیز قانون به تصویب رساندیم از این رو برای تولید، اجاره و احتکار مسکن که ۷۰ درصد قدرت مالی هر خانوار است، قانون داریم اما دولت‌ها در اجرا هیچ توجهی به قانون نداشته‌اند و اینجا، جایی است که دانشجویان باید برای اجرای صحیح آن مطالبه گری کنند.

رئیس مجلس در ادامه درباره قانون کالابرگ الکترونیک، خاطرنشان کرد: در حالی که چند تاجر در ابتدای زنجیره تأمین کالاهای اساسی، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند تا با واردات نهاده باعث تولید مرغ ارزان قیمت شوند اما این هدف محقق نشده است که نشان از اشتباه بودن این مسیر است و لذا معتقدم حمایت ما باید از پایان زنجیره یعنی حمایت از مصرف کنندگان نهایی باشد به این معنی که وقتی فردی برای خرید به فروشگاه رفت باید مابه التفاوت یارانه‌ای که به ارز تعلق گرفته را آنجا دریافت کند. ما از طریق اجرای طرح کالابرگ الکترونیک قصد داریم قیمت کالاهای اساسی در طول سال برای دهک‌های هدف تغییر نکند، چرا که آنها نمی‌توانند در برابر تورم ۴۰ درصدی تاب بیاورند.

در عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم

قالیباف با اشاره به انتقادات فرهنگی دانشجویان درباره موضوع قانون عفاف و حجاب، بیان داشت: امروز برای عفاف و حجاب هیچ کمبود قانونی نداریم و رئیس محترم قوه قضائیه طی هفته‌های اخیر به این موضوع اشاره کرده‌اند.

وی اضافه کرد: معتقدم امروز برخی کسانی که موضوع عفاف و حجاب را دنبال می‌کنند در واقع دغدغه فرهنگی و حجاب ندارند بلکه دغدغه سیاسی دارند که برای این کار مضر است؛ من بیشترین وقت را برای تدوین و بررسی لایحه عفاف و حجاب گذاشتم. در استان‌های مختلف این موضوعات را با نخبگان و کارشناسان مختلف دانشگاهی و حوزوی دنبال کردم که چند جلسه آن در مشهد برگزار شد و حجاب دغدغه جدی و اساسی ماست.

قالیباف با اشاره به اداره شدن دانشگاه‌ها از طریق هیأت امنا، عنوان کرد: هیأت امنای دانشگاه به صورت آزادانه و مستقل در حال اداره کردن دانشجویان، دانشگاه‌ها و کارمندان آن است. البته اینکه حمایت‌های مالی از وزارت علوم و وزارت بهداشت به درستی انجام نمی‌گیرد، درست است؛ البته توجه به این وزارتخانه‌ها برای دولت و مجلس بر اساس برنامه هفتم بسیار مهم است.

وی در ادامه تأکید کرد: ما به حکمرانی در فضای مجازی قائل هستیم چرا که فضای مجازی به صورت روزانه در زندگی مردم از جمله آموزش، خرید و فروش، ارز دیجیتالی و… تأثیر دارد و ممکن است کلاهبرداری هایی انجام شود مقابله با تخلفات، قانون می‌خواهد و هیچ کشوری در دنیا در حوزه فضای مجازی فاقد حکمرانی نیست.

وی افزود: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی تصویب و ابلاغ شده که در حال پیگیری است و این مصوبه هم حکمرانی در فضای مجازی را دنبال می‌کند و هم خارج شدن واتساپ از فیلتر و بعد از آن تلگرام از جمله این موارد است.

رئیس مجلس در همین زمینه تاکید کرد: اینکه امروز فیلترینگ انجام شود که بالای ۷۰ درصد مردم با فیلترشکن‌ها وارد فضای مجازی می‌شوند را نمی‌پذیریم چرا که باعث آثار ضد امنیتی و ضد اخلاقی برای مردم می‌شود.

جنگ ۱۲ روزه پازلی از یک جنگ بزرگ‌تر و ادامه‌دارتری بود

قالیباف ادامه داد: بی تردید جنگ ۱۲ روزه گذشته یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر و نقطه آغازی برای ماست. این ۱۲ روز صرفاً ۱۲ روز نیست بلکه پازلی از یک جنگ بزرگ‌تر و ادامه دار تری بود که رخ داد. به جز مباحث فناوری در این حوزه، باید بدانیم که این جنگ صرفاً نظامی نیست. درست است که در این جنگ از ابزار نظامی استفاده شد اما این جنگ، جنگ اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی، ذهنی و جنگ شناختی و ترکیبی است و ادامه دارد که باید به آن توجه کنیم. این جنگ از زمین و آسمان به ذهن و افکار جامعه به ویژه جوانان و در محیط‌های دانشگاهی منتقل شده است. اگر نسبت به کشور و انقلاب و ملت خود دغدغه مندیم باید به این موضوع توجه کنیم.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان در حال تزریق فرهنگ ناامیدی به کشور هستند، عنوان کرد: آنها به دنبال ایرانی نازیستنی هستند تا اگر نتوانستند ایران را تجزیه کنند، آن را غیرقابل زیستن جلوه دهند. در این شرایط دانشگاه و دانشجو نقش تاریخی دارد و ما نباید مانع ورود آنها باشیم، بلکه آنها باید بسیج شوند و عقلانیت را محور قرار دهند و برای آینده طراحی کنند.

وی افزود: عقل نظام مند برای تغییر ساختارهاست، اگر عقل نقادی وجود نداشته باشد، قطعاً اشکالات و ضعف ساختارها احصاء نمی‌شود که این موضوع باید از سوی دانشگاهیان دنبال شود. عقل طراحی به این معناست که آینده از این طریق ساخته شود. ما باید بدانیم بازدارندگی تنها با حوزه نظامی صورت نمی‌گیرد و اگر تاب آوری و انسجام اجتماعی نباشد، موشک‌ها به تنهایی نتیجه نمی‌دهد و دیدیم که در طول جنگ، قلب یکایک مردم با ما بود و هسته سخت ما، قلب ۹۰ میلیون نفر ایرانی بود.

قالیباف در ادامه با اشاره به مسأله محور بودن برنامه هفتم، عنوان کرد: ما باید قدرت حل مسأله داشته باشیم و بدانیم اگر مشکلات را به مسائل تبدیل نکرده و این مسائل را به رسمیت نشناسیم نمی‌توانیم برای آنها راهکار پیدا کنیم و برطرف کنیم. حتی باید واقعیات تلخ در این زمینه را بپذیریم. ما در این زمینه دست همکاری به سمت شما دانشجویان و اساتید دراز می‌کنیم.

تجلیل رئیس مجلس از خانواده سردار شهید رفیعی

محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در این مراسم با اهدای لوح یادبودی از خانواده سردار رشید اسلام، شهید ابوالفضل رفیعی، سردار چزابه، به پاس سال‌ها مقاومت و صبر آنها، قدردانی به عمل آورد.

در این جلسه علی آذری رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، احسان عظیمی راد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، مظفری استاندار خراسان رضوی حضور داشتند.