قالیباف: مشهدالرضا (ع) متعلق به جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین دوره آئین اعطای نشان «مشهدالرضا» علیهالسلام که شامگاه امشب (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴) در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام رجبیه و قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، گفت: این کار نه تنها پیوست فرهنگی بلکه امری فرهنگپایه است. میان یک پیوست فرهنگی برای یک طرح و اینکه اساس طرحی فرهنگپایه باشد، تفاوت بسیاری وجود دارد. مراسم امروز نیز یک مراسم فرهنگپایه است.
مشهدالرضا (ع) متعلق به تمام ایران و جهان اسلام است
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما نباید برای مشهدالرضا (ع) مرز جغرافیایی قرار داده و آن را در مشهد، خلاصه کنیم، اظهار داشت: حضرت امام (ره)، مشهدالرضا (ع) را مرکز ایران میدانستند. بی شک مشهدالرضا متعلق به جهان اسلام بوده و خادمان این مکان مقدس، خادمان بینالمللی هستند، لذا باید با این نگاه به مشهدالرضا نگریست و مرز معنوی آن را گسترده دید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برگزاری این مراسم را در راستای دیپلماسی عمومی و کار فرهنگی اثرگذار، دانست و افزود: ما باید شخصیتهای بزرگ و نخبگان جهان اسلام که زائران حضرت (ع) هستند را همچون مجاوران ببینیم. نمیتوانیم بگوییم مشهدالرضا (ع) صرفاً متعلق به مشهدیهاست؛ این توفیق است که مشهد به همه ایران و جهان اسلام متعلق است.
نشانها، زبان بیواسطه سیاست هستند
وی همچنین با بیان اینکه نباید تردید کرد که در حکمرانیها به ویژه حکمرانیهای نوین، نشانها به عنوان یک نماد، زبان بی واسطه سیاست هستند، ابراز داشت: بی شک نشان «مشهدالرضا» نیز چنین نقشی را ایفا میکند از این رو در همه ابعاد از جمله دیپلماسی عمومی میتوان از آن استفاده و کار را تأثیرگذار کرد.
قالیباف در ادامه برگزاری مراسمهای تقدیر را مهم و با ارزش دانست و افزود: البته این کار نباید صرفاً در یک مراسم تقدیر خلاصه شود که به معنای عدم استفاده از همه ظرفیتهاست. بی شک این اقدام باید تبدیل به یک ابزار سیاستگذاری شود. نشان «مشهدالرضا» به عنوان یک نماد، ابزاری برای سیاستگذاری در جعبه ابزار حکمرانی اثرگذار است.
بازتعریف الگوهای موفق محلی، ملی و بینالمللی در مراسم اعطای نشان «مشهدالرضا»
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: شخصیتهایی که امروز از آنها قدردانی به عمل آمد، در واقع نشانه گذاری برای نوجوانان، جوانان و مسیری هستند که راه را نشان میدهند و از این رو است که آن را نوعی سیاستگذاری میدانیم. این نمادسازی خود به عنوان جعبه ابزار حکمرانی برای اداره بهتر کشور است.
وی در ادامه ریشه ناترازی های انرژی، آب و اقتصاد را در ناترازی مدیریتی دانست و گفت: اگر جوانان کاردان انگیزه لازم را پیدا کنند میتوانند کار را مدیریت کنند. این مراسمهای تقدیر به آنها انگیزه داده، اولویتها را نشان میدهد و الگوهای موفق را در سطح محلی، ملی و بین المللی بازتعریف میکند. از این جهت باید قدر این درایت شورای شهر و شهرداری مشهدالرضا را دانست و از این ظرفیت به درستی استفاده کنیم.
نشان «مشهدالرضا» حامل پیام راهبردی تقویت اقتدار ملی است
قالیباف در ادامه تأکید کرد: ما باید این نگاه را به صورت جهانی داشته باشیم و شاید در کنار این کار بتوان یک باشگاه بین المللی خادم الرضا (ع) تشکیل داد و این فرهنگ را به صورت فرهنگپایه دنبال کرد. با اندکی جُستار میبینیم که شخصیتهای نخبه و بزرگی در مقابل حضرت (ع) در این شهر سر تعظیم فرو آوردند و از جهتی به جهت دیگر متحول شدند که باید شناسایی و معرفی شوند.
رئیس دستگاه تقنینی کشور در پایان نشان «مشهدالرضا» را حامل یک پیام راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: پیام این نشان، تقویت اقتدار ملی ایران است. این موضوع زمانی محقق میشود که خدمتمحوری، فضیلتگرایی و مسئولیتپذیری اجتماعی به مؤلفههای مسلط در کُنش سیاسی و زیست جمعی ما تبدیل شود. فرصت و محل این موضوع همینجاست و امیدواریم در این جهت و با این رویکرد پیش برویم. امیدواریم این مسیر در نسلهای بعدی نیز پیاپی ادامه پیدا کند.
