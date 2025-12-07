  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

رفع نقطه حادثه‌خیز «میان تیر» در محور خوانسار – خم‌پیچ

خوانسار -رئیس راهداری خوانسار گفت: با بهره‌برداری از پروژه بهسازی محور خوانسار–خم‌پیچ (میان تیر)، این نقطه حادثه‌خیز با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال ایمن‌سازی و آسفالت شد.

حمید حسابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تصادفات متعدد در تقاطع محور خوانسار – خم‌پیچ (میان تیر) در سال‌های گذشته و مشکلات اجرایی در طرح سه‌راهی این محور، جلسه‌ای با حضور نمایندگان پالایشگاه شازند در محل فرمانداری برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، بر ایمن‌سازی لوله‌های نفتا در محل سه‌راهی میان تیر تأکید شد و اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفت. همچنین، بهسازی مسیر و روکش آسفالت این نقطه حادثه‌خیز با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال انجام و آماده بهره‌برداری شد.

رئیس راهداری خوانسار یادآور شد: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی مسیر و کاهش تصادفات انجام شده است.

