حمید حسابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تصادفات متعدد در تقاطع محور خوانسار – خمپیچ (میان تیر) در سالهای گذشته و مشکلات اجرایی در طرح سهراهی این محور، جلسهای با حضور نمایندگان پالایشگاه شازند در محل فرمانداری برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، بر ایمنسازی لولههای نفتا در محل سهراهی میان تیر تأکید شد و اقدامات لازم در این زمینه انجام گرفت. همچنین، بهسازی مسیر و روکش آسفالت این نقطه حادثهخیز با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال انجام و آماده بهرهبرداری شد.
رئیس راهداری خوانسار یادآور شد: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی مسیر و کاهش تصادفات انجام شده است.
