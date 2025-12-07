به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه در توضیح جزئیات حادثه رانندگی منجر به فوت خانواده معاون رئیسجمهور اعلام کرد: بررسیهای کارشناسان نشان میدهد علت اصلی وقوع این تصادف، خستگی و خوابآلودگی راننده خودرو بوده است.
بر اساس اعلام پلیس، راننده این خودرو پدر همسر معاون رئیسجمهور بوده و تا این لحظه هیچگونه گزارشی مبنی بر مزاحمت، تعقیب یا برخورد با خودروی دیگر در جریان حادثه ثبت نشده است.
پلیس راه با تکذیب برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی، تأکید کرد: بررسیهای میدانی و فنی انجامشده حاکی از آن است که سانحه مذکور صرفاً ناشی از عوامل انسانی بوده و موضوع دیگری در وقوع آن دخالت نداشته است.
