تشکیل قرارگاه عملیات روانی شهید آرمان

علی محسنی، مسئول روابطعمومی قرارگاه عملیات روانی شهید آرمان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اعلام تشکیل این قرارگاه کشوری گفت: قرارگاه عملیات روانی شهید آرمان یک تشکیلات جهادیِ تخصصی بوده که به همت تعدادی از کارشناسان حوزه رسانه و عملیات روانی و با حمایت یکی از مراکز مقابله با جبهه معارض انقلاب اسلامی راهاندازی شده و در موضوعاتی خاص فعالیت خواهد داشت.
محسنی گفت: این قرارگاه از ظرفیت مردمی استفاده میکند؛ در واقع در کنار حضور جهادی خبرگان حوزه رسانه و عملیات روانی، از ظرفیت و کمک افراد و گروههای مختلف مردمی فعال در فضای مجازی از سراسر کشور که دغدغه مقابله با جنگ روانی ضدانقلاب را دارند، استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در جنگ ترکیبی یا هیبریدی بوده، تأکید کرد: ما در این قرارگاه برنامههای دقیقی را برای مقابله با جریانهای مختلف ضدانقلاب که در فضای مجازی فعال هستند، طراحی کرده و در حال اجرای آن هستیم.
مسئول روابطعمومی قرارگاه عملیات روانی شهید آرمان در پایان، ضمن دعوت از فعالان مجازی برای پیوستن به این قرارگاه گفت: تاکنون تعداد قابل توجهی از فعالان مجازی، بهخصوص بانوان فعال، از سراسر کشور به این قرارگاه پیوستهاند و از همه دغدغهمندان نیز برای پیوستن به این تشکیلات جهادیِ تخصصی دعوت میکنیم. علاقهمندان میتوانند درخواست عضویت را از طریق نشانی @gharargahe_arman در ایتا ارسال کنند.
