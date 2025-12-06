پوردستان: دست ما برای مقابله با هر تهدیدی پُر است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمدرضا پوردستان در گفتگویی با اشاره به نقش محوری و بیبدیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در تغییر محاسبات دشمن در پی عملیات وعده صادق ۳، اظهار داشت: در شرایطی که ما با طرف آمریکایی در حال مذاکره غیرمستقیم بودیم و با اینکه یکی از اصول بدیهی در زمان مذاکره عدم تجاوز نظامی بود، رژیم صهیونیستی با هدایت و حمایت آمریکا در یک مقطع زمانی کوتاه، تهاجمی وحشیانه و ناجوانمردانه را علیه کشورمان انجام داد.
امیر پوردستان افزود: چندی پیش با یکی از خلبانان کشورهای عربی مصاحبه میکردیم و او میگفت که نیروی هوایی اسرائیل یک نیروی شکستناپذیر است و نمیشود با آن مقابله کرد. این جمله برای ما خیلی معنا داشت؛ یعنی آن شوک و بهتی که سال ۱۹۶۷ بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به این کشور عربی وارد شده، سینه به سینه منتقل شده تا به این خلبان جوان رسیده و او هنوز از قدرت رژیم صهیونیستی هراس دارد و در شوک و بهت است؛ این در حالی است که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیروهای مسلح ما خیلی سریع و در کمتر از نصف روز، خود را بازیابی کردند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش ادامه داد: البته در این بازیابی، اصلیترین نقش را فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی) داشتند. اگر معظمله به مسئله ورود نکرده بودند و آن هدایتهای عالمانه و انتصابات بهجا و بهموقع را انجام نداده بودند، شاید این بازیابی قوا و برگشت به حالت تهاجمی، نیازمند زمان طولانیتری بود.
امیر پوردستان گفت: در واقع، آنچه که توان بازیابی و آمادگی برای واکنش را در نیروهای مسلح زنده کرد، حضور بهموقع و هدایت میدانی فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) در فراخوان همه ظرفیتها و قابلیتها برای پاسخ به تهاجم بود.
وی سپس به غافلگیری راهبردی دشمن بر اثر اجرای عملیات «وعده صادق ۳» اشاره و عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتباً تهدیدات را رصد کرده و برای مقابله با آنها ظرفیتهای دفاعی و تهاجمی لازم را در خود ایجاد میکردند. یکی از مؤلفههای این آمادگی، انجام بازیهای جنگ هم در سطح عملیاتی و هم در سطح راهبردی بود. بازی جنگ یعنی ایجاد شرایطی مشابه صحنه جنگ و تهاجم دشمن در عرصههای متفاوت در زمین هوا، دریا و سایبر و سپس انجام اقدامات مقابلهای برای دفع و از بین بردن آن تهدید.
امیر پوردستان افزود: در بازی جنگ، در حوزه موشکی و پهپادی، پس از تهاجم فرضی دشمن، عملیات وعده صادق ۳ طراحی و بارها در اتاق بازی جنگ و میدان رزمایش تمرین شده بود؛ لکن حجم تهاجم اولیه دشمن صهیونیستی که با پشتیبانی ناتو صورت پذیرفت و ایجاد شرایط جدید، سبب شد که عملیات وعده صادق ۳ علیرغم همه آمادگیها جهت پاسخ به دشمن، با تأخیری چندساعته اجرا شود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش تصریح کرد: به فاصله چند ساعت بعد از حملات دشمن صهیونی، یگانهای موشکی سپاه با پشتیبانی سایر نیروها مرحله اول عملیات وعده صادق ۳ را که مبتنی بر دکترین غافلگیری راهبردی بود، آغاز کردند و این بار نوبت نیروهای مسلح شجاع و ولایتمدار بود که دشمن کودککش را شگفتزده کنند؛ دشمنی که فکر میکرد با گستردگی بمبارانهایش، توان پاسخگویی را از نیروهای مسلح ما گرفته است.
وی گفت: مؤلفههای اصلی دکترین غافلگیری راهبردی نیروهای مسلح ابتدا هدایتهای حکیمانه و امیدبخش فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و بعد از آن آمادگی سریع و واکنش خیرهکننده نیروهای مسلح بود. مؤلفه دیگر این دکترین، توان تجهیزاتی و تسلیحاتی فناورانه پیشرفته و بومیای بود که سیستمهای اطلاعاتی دشمن از آن غافل بودند و برای مقابله با آن هیچ پیشبینیای نداشتند و دستشان برای مقابله، خالی بود.
امیر پوردستان یادآور شد: اجرای دقیق و گسترده عملیات وعده صادق ۳ که برگرفته از دکترین غافلگیری راهبردی طراحی شده بود، چنان ضربه مؤثر و خردکنندهای را به رژیم صهیونیستی وارد و آنچنان شوک و بهتی بر او تحمیل کرد که بعید به نظر میرسد، مجدداً خیال مقابله و درگیرشدن با نیروهای مسلح ما را داشته باشد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش تأکید کرد: بهعنوان سربازی کوچک از مجموعه عظیم نیروهای مسلح به ملت سربلند ایران اسلامی اطمینان میدهم که با وجود همه تحریمها، دست فرزندان سربازشان برای مقابله با هر تهدیدی پُر است و هر دشمنی را از تجاوز به حریم کشور پشیمان خواهیم کرد.
وی در ادامه درباره دستاوردهای عملیات وعده صادق ۳ و به نمایش گذاشتن وحدت و انسجام ملی، گفت: معتقدم که جنگ ۱۲ روزه از ششم مهرماه ۱۴۰۳ یعنی بعد از به شهادترساندن «سیدحسن نصرالله» توسط ائتلاف غربی-عبری-آمریکایی کلید زده شد. ائتلاف در طراحی این تهاجم برای مرحله اول عملیات روانی مبتنی بر تاکتیکهای شناختی را برای دستکاری در سیستم محاسباتی مردم ایران و تغییر نگاه و باورهای آنان پیشبینی کرده بود.
امیر پوردستان ادامه داد: اگر به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و عوامل نفوذی و تریبونداران آنان در داخل کشور نگاهی داشته باشیم، ابعاد گسترده این جنگ شناختی بیشتر خود را نشان میدهد. همه تلاش آنها در این مدت القای ناامیدی، گسترش یأس و زیر سوال بردن قابلیتها و توانمندیها و نمایش تصویری سیاه و تاریک از آینده کشور بود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش افزود: حجم سرمایهگذاری بر روی جنگ شناختی و بازخورد اولیهای که از این اقدامات ناجوانمردانه خود میگرفتند، دشمن را به این باور غلط رسانده بود که در صورت تهاجم و حذف برخی مهرههای کلیدی از حمایت قاطع مردم برخوردار خواهند شد. با این ذهنیت و برداشت غلط، مرحله دوم و اصلی تهاجم را که جنگ سخت نظامی بود در ۲۳ اردیبهشت آغاز کردند؛ اما این بار نوبت مردم بود که دشمن را غافلگیر کنند.
وی اضافه کرد: بر خلاف تمامی محاسبات و برآوردهای دشمن و به رغم همه قصورهایی که ما مسئولین داشتیم، ملت فهیم و موقعیتشناس ایران آنچنان نظم و انضباط، متانت، خویشتنداری و فداکاری نشان دادند که نهتنها دشمنان بلکه مسئولین کشور را هم غافلگیر کردند. حمایت قاطع و بی چون و چرای مردم از رزمندگان و مدافعین کشور و ابراز نفرت و انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جهانخوار، آب پاکی را روی دست تمامی تحلیلگران غربی و رسانههایی ریخت که با تبلیغات مسموم به دنبال ایجاد شکاف در بین مردم بودند.
امیر پوردستان گفت: بعد از اجرای عملیات وعده صادق ۳ و قدرتنمایی سربازان وطن در برابر نظام استکباری همانند سالهای دفاع مقدس، مردم برای حمایت و پشتیبانی همهجانبه از فرزندان نظامیشان وارد میدان شدند. زن و مرد، پیر و جوان، بزرگ و کوچک، مسلمان و غیرمسلمان همه داوطلبانه به دنبال موقعیتی بودند که خدمتی ارائه کنند. اگر وظیفهای نبود که به بعضی از مردم محول شود، خودشان به صورت خودجوش اقدام میکردند. یکی شربت توزیع میکرد، یکی موارد مشکوک را به مسئولین گزارش میکرد، و یکی نان خیرات میکرد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش یادآور شد: این یک واقعیت اجتماعی است که وقتی کشوری دچار بحران میشود، مردم آن کشور به مراکز تجاری و فروشگاهی برای تأمین و ذخیرهسازی آذوقه و مایحتاج اولیه هجوم میبرند و معمولاً درگیریهایی هم در این خصوص به وجود میآید، اما در جنگ تحمیلی دوم حتی یک مورد هم چنین تجمعاتی دیده نشد؛ بلکه برعکس، مردم داراییها و داشتههای خود را با دیگران به اشتراک میگذاشتند و جلوههای عینی ایثار و از خودگذشتگی را در خیابانها مشاهده میکردیم. اغراق نیست اگر عرض کنم که ملتی اینچنین با ریشه و با فرهنگ در طول تاریخ تابحال وجود نداشته است و انشاءالله که خداوند، ما را قدردان چنین ملت با فرهنگ و با شخصیت و بزرگ منشی قرار دهد.
وی در ادامه درباره تأثیر عملکرد یکپارچه عملیات وعده صادق ۳ بر ارتقای توان بازدارندگی کشور و همافزایی بین نیروهای مسلح، تصریح کرد: همافزایی در نیروهای مسلح موضوع تازه و جدیدی نیست. در ارتش و سپاه و نیروهای مسلح از سال دوم جنگ تحمیلی (سال ۱۳۶۰) به این باور رسیدیم که همزمان و با داشتن رقابتهای سازنده سازمانی، اگر در کنار هم باشیم، این با هم بودن منجر به همافزایی شده و سینرژی ایجاد میکند و میتوانیم بسیاری از موانع را از پیش پای نظام و مردم برداریم. جنگ تحمیلی هشت ساله نقطه شروع عملی و واقعی این همدلی و همافزایی بود و هرچه جلوتر آمدیم. این وحدت و یکپارچکی محکم و محکمتر میشد.
امیر پوردستان افزود: در عملیات وعده صادق ۳ شاهد جلوه تازهای از این همدلی و همافزایی در بین نیروهای مسلح بودیم. زمانی که دشمن صهیونیستی جمعی از فرماندهان کلیدی و تصمیمگیر را به شهادت رساند و همزمان مدخلهای ورودی بعضی از شهرهای موشکی را بمباران کرد، شاید بر اساس واقعیتهای طبیعی حاکم بر میدان نبرد، ما باید نوعی از سردرگمی و آشفتگی را در یگانها و بخصوص در مناسبات و تعاملات بین سازمانی شاهد میبودیم؛ اما بر خلاف این روند متداول، آنچه دیده میشد، نظم و انضباط، تعامل و همدلی و وحدت بود.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش ادامه داد: هر فرد نظامی علاوه بر وظایفی که بر عهده داشت، هر کاری را که روی زمین مانده بود و متولی آن، شهید یا زخمی شده بود و یا مشغول فعالیت دیگری بود، بر عهده میگرفت و انجام میداد. نگاه همه کارکنان نیروهای مسلح به کار و حرفه نظامیگری، نگاهی تکلیفی بود؛ آنان احساس میکردند که یک تکلیف شرعی و قانونی و ملی را بر عهده دارند و باید هرچه زودتر آن را به انجام برسانند؛ مثلاً نیروی زمینی ارتش بدون اینکه دستوری داشته باشد، لودرها و بولدوزرهایش را برای بازکردن مدخل ورودی شهر موشکی اعزام میکرد و یا نیروی دریایی سپاه به همین شیوه تکلیفی نیروهایش را برای امدادرسانی به پایگاه هوایی ارتش اعزام میکرد.
وی اضافه کرد: نکته مهمتر اینکه پس از عملیات وعده صادق ۳، ما با هجوم مراجعات بازنشستگان برای انجام وظیفه مواجه شدیم؛ فقط برای انجام وظیفه آمده بودند؛ هر جا که باشد. برای مثال، سرهنگ بازنشسته ارتشی که از بابت وضعیت حقوق و مزایای دریافتیاش همیشه ناراحت و گلهمند بود آمده بود که به جای سرباز بهعنوان خدمه توپ ۲۳ میلیمتری با پهپادها و ریزپرندههای دشمن مقابله کند. این جلوههای وحدت، همدلی، میهندوستی و ازخودگذشتگی آنچنان ارتفاع گرفته و توسعه پیدا کرده بود که اگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سالها طول میکشید، برای استمرار آن سرمایه معنوی و انسانی وجود داشت و عظمت فرهنگ ایرانی اسلامی و حرارت دلدادگی به آن، چنان تبلور پیدا کرده بود که قطعاً اگر دشمن درخواست آتشبس نمیداد، او را محو و نابود میکرد.
امیر پوردستان در ادامه درباره عبور موفق موشکهای ایران از سامانههای پدافندی و دفاعی پیچیده رژیم صهیونیستی و اصابت دقیق آنها، عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز از ظرفیت علمی و توان دانشی بسیار بالایی برخوردار هستند و با اتکا به این بنیه دانشی و علمی بود که توانستند دشمنان تا بن دندان مسلح را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه زمینگیر کنند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ما یک کشور وابسته به ابرقدرتها بودیم و در هیچ زمینهای استقلال و خودکفایی نداشتیم؛ لیکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اعتماد به نفسی که حضرت امام روح الله (ره) در ما دمیدند، توانستیم روی پای خودمان بایستیم؛ البته در مسیر خوداتکایی بارها زمین خوردیم، آسیب دیدیم، شهید و مجروح دادیم، اما مأیوس نشدیم. حاصل این خوداتکایی و خودکفایی، توان عملیاتی و قدرت تجهیزاتی فناورانهای است که امروز دشمن را وادار به تعظیم و تسلیم در برابر تواناییهای ما کرده است و سبب شده که جمهوری اسلامی جزو چند کشور برتر در سطح جهان قرار گیرد.
وی افزود: نکته بسیار مهم این فناوریهای چشمنواز و دشمنشکن سادگی و در عین حال ارزانی و قیمت پایین آنهاست، جاذبهای که دشمنان هم به آن اعتراف میکنند و هم به دنبال کپیکردن و مهندسی معکوس آنها هستند. دانشمندان جوان ما این توانمندی را دارند که در کوتاهترین زمان ممکن ایدهها و نیازهای فرماندهان صحنه جنگ را تبدیل به محصول کنند. در همین ارتباط، تواناییهای دشمنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشخص و متناسب با آنها ظرفیتهای دفاعی و تهاجمی در حال طراحی و تولید است.
امیر پوردستان ادامه داد: نکتهای را که لازم میدانم یادآوری کنم، این است که این قابلیتها در سایه سنگین و ظلمانی تحریمها به دست آمده است. ما هرچه را که نیاز داریم، باید خودمان یا تولید کنیم و یا بسازیم؛ از مقالات علمی فنی و مهندسی گرفته تا یک چرخدنده و ژیروسکوپ کسی به ما چیزی نمیدهد؛ البته اینگونه توانمندیهاست که دشمنان را به وحشت میاندازد.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش اضافه کرد: این قابلیتهای علمی و دانشی با قدرتی که ایجاد میکند در درون خودش ترس را به دل دشمنان میاندازد و بازدارندگی تولید میکند، دشمن متوجه میشود که با نیروهای مسلحی روبهرو است که میتوانند برای حضور در هرکدام از عرصههای جنگ سلاحی غافلگیرکننده رونمایی و ضربه کاری را وارد کنند؛ لذا از گسترش و توسعه جنگ خودداری میکند.
وی همچنین درباره بهرهگیری نیروهای مسلح از روشهای نوین جنگ الکترونیک و سایبری در عملیات وعده صادق ۳ و نقش آن در تضمین موفقیت، اظهار داشت: دانش الکترونیک و توان سایبری ظرفیتهای بسیار مهم و انکارناشدنی در جنگها هستند که البته به تنهایی توان اثرگذاری قطعی ندارند و همیشه بهعنوان پشتیبان در عملیاتهای اصلی مورد استفاده و بهرهبرداری قرار میگیرند. در عملیات وعده صادق ۳ و برای عبور امن و آسانتر پرتابههای مختلف موشکی و پهپادی نیروهای مسلح از سامانههای متنوع دفاعی گنبد آهنین و فلاخن داود، بکارگیری این قابلیت یعنی استفاده از جنگ الکترونیک و توان سایبری، لازم و ضروری و غیرقابل اجتناب بود.
امیر پوردستان افزود: بحمدالله در این عرصه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کمک شرکتهای دانشبنیان و حمایت دانشگاه و حضور موثر صنایع مهندسی و فنی مرتبط توانمندیهای قاطعی را کسب کردهاند؛ توانمندیهایی که هم ظرفیت مقابله با آفند دشمنان را دارد و هم این اعتماد به نفس را ایجاد میکند که در تهاجم و حمله به دشمنان، به میدان آورده شوند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش خاطرنشان کرد: بدون تردید یکی از عوامل مؤثر در دقت شلیکهای موشکی و پهپادی ما راهگشایی و پاک کردن مسیر آنها از سیگنالها و امواج الکترومغناطیسی پدافندی دشمن توسط سامانههای جنگ الکترونیک و سایبری بود. همزمان با پرواز موشک و پهپاد علاوه بر آنکه سیستمهای پدافند زمین به هوا و هوا به هوای دشمن برای مقابله با آنها آماده میشدند، سامانههای جنگ الکترونیک برای ایجاد اخلال در سیستمهای ناوبری موشکها هم فعال میشدند و در چنین شرایطی اگر دانش فنی جوانان ما در جنگ الکترونیک و سایبر نبود، شاید هیچیک از موشکهای ما نمیتوانست به اهداف مورد نظر اصابت کند.
