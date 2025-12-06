آنجفی: گندم تولید داخل از کیفیت بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی شامگاه شنبه در جلسه ستاد زراعت استان که با حضور اعضای استانی برگزار شد، استان کردستان را برخوردار از ظرفیت‌های طبیعی مناسب و نیروهای متخصص و توانمند در بخش‌های مختلف کشاورزی دانست و گفت: استان کردستان پتانسیل بالایی برای توسعه بخش کشاورزی دارد که باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های تحقیقاتی افزود: لازم است دستاوردها و اقدامات تحقیقاتی سال‌های گذشته تا رسیدن به نتیجه نهایی به‌طور جدی پیگیری شود.

آنجفی با اشاره به تأثیر شرایط اقلیمی بر حوزه فعالیت معاونت زراعت اظهار کرد: با توجه به کمبود عناصر غذایی گیاهان، باید توجه ویژه‌ای به تأمین و مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی داشته باشیم.

وی توسعه کشت دانه‌های روغنی را از اولویت‌های مهم این بخش برشمرد و گفت: سیاست‌گذاری‌های مناسبی به‌منظور افزایش تمایل کشاورزان به کشت دانه‌های روغنی انجام شده است.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی در حوزه بازار عرضه می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ارتباط مستقیم این بخش با سفره مردم است که مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه گندم تولید داخل از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵ بر اساس بررسی‌های کارشناسی و پشتوانه علمی انجام شده است.

آنجفی از تشکیل ستاد زراعت در سطح وزارتخانه به ریاست مقام عالی وزارت خبر داد و گفت: میزان کود مورد نیاز کشور در هر سال زراعی را ۲.۵ میلیون تن کود ازته، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود فسفاته و ۷۰۰ هزار تن کود پتاسه عنوان کرد و افزود: تمام توان مجموعه به‌کار گرفته می‌شود تا این میزان کود شیمیایی تأمین و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.