برداشت ۸ میلیون تن محصول از ۶ میلیون هکتار اراضی دیم کشور در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی روز یکشنبه در گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم و در جمع محققین موسسات و مراکز تحقیقاتی کشور افزود: از ۸ میلیون محصولی که از اراضی دیم کشور برداشت شد، ۶ میلیون تن مربوط به گندم، یک میلیون و دویست هزار تن مربوط به جو، ۳۰۰ هزار تن مربوط به حبوبات، ۴۰۰ هزار تن مربوط به محصولات علوفه‌ای و ۲۱ هزار تن مربوط به گیاهان دارویی بود.

تولید در اراضی دیم؛ راهبرد آینده کشاورزی کشور

وی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور گفت: جایگاه مراکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور در ترسیم نقشه راه آینده بخش کشاورزی و حل بحران اقلیمی کشور، بسیار کلیدی و مهم است. ما راهی نداریم جز اینکه تمرکز تولیدات خود را بر تولید در اراضی دیم ببریم و این راهبردی است که در بخش کشاورزی خواهیم داشت.

وی افزود با توجه به ابر بحران آب و شرایط اقلیمی که گریبان گیر ماست، راهی جز توجه به پایداری تولید با کمترین وابستگی به نزولات جوی و نیاز به آب‌های سطحی و یا عمقی پیش‌روی ما نیست.

اجرای اصلاح الگوی کشت؛ یک امر فرابخشی و حاکمیتی

آنجفی اصلاح الگوی کشت را یک ضرورت ملی دانست و اظهار کرد: اجرای این سیاست تنها وظیفه جهاد کشاورزی نیست، بلکه یک امر فرابخشی و حاکمیتی است که باید با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و… همچنین حمایت نمایندگان محترم مجلس پیش برود. همچنین لازم است برای جبران ضرر و زیان احتمالی کشاورزان و جایگزینی محصولات کم آب بر، پیوست‌های اقتصادی، اعتباری، اجتماعی در این طرح دیده شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد امنیت غذایی تا چه اندازه اهمیت دارد. بنابراین باید در سخت‌ترین شرایط، پایداری تولید را حفظ کنیم و تمرکز ما در زراعت بر سه محور بهبود تغذیه گیاهی، استفاده از ارقام مناسب و مقاومت به انواع تنش‌های محیطی و توسعه مکانیزاسیون است.

انتظار از محققان برای حضور فعال‌تر در بخش اجرا

وی با اشاره به نقش محققان در ارتقای تولید گفت: توفیقات زیادی بدست آمده و با حدود ۱۳۰ رقم جدید معرفی شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور توانستیم در شرایط بحرانی تولیدات خوبی داشته باشیم اما همچنان خلأهایی وجود دارد و انتظار می‌رود پژوهشگران این مؤسسه حضوری فعال‌تر در بخش اجرا داشته باشند تا یافته‌ها به شکل مؤثر به کشاورزان منتقل شود.

آنجفی تأمین نهاده‌ها را یکی از پیش‌شرط‌های امنیت غذایی دانست و توضیح داد: سال گذشته پتروشیمی‌ها حدود ۸ میلیون تن کود تولید کردند، اما حدود یک سوم از کود اوره مصرفی بخش کشاورزی کشور برخلاف مقررات و مصوبات دولت به وزارت جهاد کشاورزی تحویل داده نشد. وی افزود: امسال برنامه‌ریزی و پیگیری کرده‌ایم تا کود اوره مورد نیاز را به‌طور کامل تأمین کنیم. همچنین در مورد کود فسفاته، باتوجه به اهمیت موضوع، تأمین ۷۰۰ هزار تن در دستور کار قرار دارد که ۲.۵ برابر سال گذشته خواهد بود.

وی از همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در طرح جهش تولید قدردانی کرد و یاد و خاطره همکار شهید خدمت دکتر اخیانی که در حین مأموریت جان خود را از دست داد، گرامی داشت. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین به پیشرفت‌های آماری اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار آمارهای تولیدی مراکز کشور اصلاح و با داده‌های سامانه‌های سنجش از راه دور تطبیق یافته و تعارضات آماری برطرف شده که مبنای مناسبی برای برنامه ریزی در بخش است.

وی افزود: همایش آغاز سال زراعی به‌زودی ک باحضور مدیران و کارشناسانی از کل کشوربرگزار خواهد شد که همانند زنگ آغاز مدارس، شروعی تازه در بخش کشاورزی و مبین قداست کار کشاورزان و فعالین بخش خواهد بود.

آنجفی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ و در شرایطی مشابه با شرایط اقلیمی سال جاری، ۴.۵ میلیون تن گندم تولید شد و امسال به حدود ۸ میلیون تن گندم خواهیم رسید؛ این ۴ میلیون تن تولید بیشتر از سال ۱۴۰۰، نشان دهنده اهمیت افزایش ضریب نفوذ دانش و تکنولوژی در بخش کشاورزی است.

درخواست از محققان برای تمرکز بر دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی

وی از محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور خواست، تمرکز تحقیقات خود را علاوه بر غلات، بر تولید سایر ارقام گونه‌های گیاهی از جمله دانه‌های روغنی، گیاهان دارویی و محصولات علوفه‌ای معطوف نمایند و معرفی ارقام محصولات کم‌آب‌بر را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد: تمام ابزارها، امکانات و حمایت‌های مالی در قالب تفاهم‌نامه‌ها در اختیار مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور قرار می‌گیرد تا بتوانیم دستاوردهای بزرگی برای کشاورزی کشور رقم بزنیم.