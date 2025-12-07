  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۷

برپایی غرفه صنایع دستی حصیربافی در سراوان

برپایی غرفه صنایع دستی حصیربافی در سراوان

سراوان - غرفه صنایع دستی حصیربافی، هنر دستان زنان بلوچ در سراوان برپا شد.

