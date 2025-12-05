مکران؛ محور طلایی صید و اقتصاد دریایی ایران با اشتغال ۳۲ هزار صیاد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: در سیستان و بلوچستان، صیادی و ماهیگیری نهتنها یکی از مهمترین منابع معیشتی ساحلنشینان به شمار میرود، بلکه نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
سواحل گسترده مکران، با دسترسی به آبهای غنی دریای عمان و اقیانوس هند، ظرفیت کمنظیری برای توسعه شیلات و صنایع وابسته دارند؛ ظرفیتی که سالها است زمینه اشتغال هزاران صیاد، رونق بنادر محلی و افزایش صادرات محصولات دریایی را فراهم کرده است؛ تنوع بالای گونههای آبزی، امکان صید تجاری و صنعتی، و حضور اسکلهها و ناوگان صیادی فعال، این منطقه را به یکی از قطبهای مهم شیلات ایران تبدیل کرده است.
در کنار اهمیت اقتصادی، موقعیت راهبردی سواحل جنوبشرقی کشور جایگاه سیستان و بلوچستان را بیش از پیش برجسته میکند. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی و مجاورت با آبهای آزاد، این استان را به شاهراهی حیاتی برای تجارت دریایی و توسعه بنادر تبدیل کرده است.
فعالیتهای صیادی با ایجاد حضور مستمر قایقها و لنجها در پهنه آبی، نقش مؤثری در پایش امنیت دریایی و تقویت ثبات مرزهای آبی دارد. همین ترکیب بینظیر از ظرفیتهای اقتصادی و اهمیت ژئوپلیتیکی، صیادی در سیستان و بلوچستان را به موضوعی محوری برای توسعه پایدار منطقه و کشور بدل کرده است.
بیش از ۳۲ هزار نفر ساحل نشینان به صیادی مشغول هستند
علی فاتحی جهانتیغی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۳۲ هزار نفر از ساکنان سواحل استان به صورت مستقیم در فعالیتهای صید و صیادی اشتغال دارند و معیشت آنها به دریا گره خورده است.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: این رقم اگر با مشاغل وابسته و زنجیرههای پس از صید مانند حمل و نقل، فراوری و خدمات بندری محاسبه شود شمار افراد شاغل بخش صیادی چند برابر میشود و نقش شیلات را در تأمین اشتغال و معیشت ساحل نشینان به خوبی نشان میدهد
وی ادامه داد: عمده صید دریایی استان سیستان و بلوچستان را گونههای ماهیان تن تشکیل میدهند به گونهای که بیش از ۵۰ درصد از مجموع تن ماهیان کشور از این استان صید میشود که به مصرف کارخانجات می رسد.
صید بیش از ۱۷۰ هزار تن از آبهای آزاد
جهانتیغی بیان کرد: همچنین سایر گونههای دریایی مانند شوریده و حلوا سیاه و....گونههای متنوع دیگر نیز در آبهای استان صید میشوند و سهم مهمی در تأمین منابع غذایی و اقتصادی منطقه دارند.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ صید دریایی در آبهای استان به ۲۶۲ هزار تن رسید که اهمیت این منابع را در حفظ پایداری اقتصادی و ارتقای معیشت جوامع ساحلی استان را برجسته میسازد؛ همچنین مجموع صید در آبهای آزاد بیش از ۱۷۰ هزار تن بوده است.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: سهم استان از صید دریایی در میان استانهای جنوبی بیش از ۳۵ درصد و سهم آن از کل صید کشور بیش از ۳۰ درصد است که اهمیت این استان را در اقتصاد و منابع دریایی کشور نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۱۴۶ فروند لنج و ۲۶۷۲ فروند قایق صیادی فعال هستند که بخش عمدهای از ظرفیت صید و حمل و نقل دریایی استان را تشکیل میدهند.
۱۷ درصد از حق بیمه جامعه صیادی را دولت پرداخت میکند
بهزاد امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تعداد محدودی از بنادر استان دارای جایگاه سوخت هستند و این محدودیت مشکلاتی را برای صیادان به وجود آورده بر همین اساس یکی از برنامههای اصلی اداره کل شیلات پیگیری و تسهیل تأسیس جایگاههای سوخت در بنادر مختلف است؛ این اقدام ضمن افزایش بهره وری صید، به ارتقای رفاه صیادان و تسهیل دسترسی به خدمات اساسی کمک خواهد کرد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان افزود: در راستای حمایت از جامعه صیادی از ۲۷ درصد حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی ۱۷ درصد را دولت به صورت یارانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت مینماید و صیاد فقط ۱۰ درصد این مبلغ را پرداخت میکند؛ به نحوی که کمترین مبلغ بیمه دریافتی سهم کارگر و کارفرما مربوط به به جامعه صیادی میباشد.
صیادان با ۲۰ سال سابقه کار بازنشست میشوند
وی ادامه داد: صیادان با پرداخت ۲۰ سال حق بیمه با توجه به اینکه شغل صیادی از مشاغل سخت و زیان آور است بازنشسته میشوند.
امیری بیان کرد: در سال گذشته تعداد ۴ فروند لنج بیگانه توسط یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات استان توقیف و پرونده به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
وی گفت: با توجه به ممنوعیت استفاده از صید ترال در آبهای استان هرگونه تخلف احتمالی توسط یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات استان با همکاری سایر ارگانها شناسایی و برخورد میشود.
معاون صید و صیادی بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: برنامههای شیلات استان برای صید پایدار و حفاظت از منابع دریایی چند محور اصلی دارد اول مدیریت علمی صید و تعیین سهمیه مجاز برای گونههای مختلف است تا فشار صید بر ذخایر کاهش یابد؛ دوم ترویج و اجرای طرحهای صید مسئولانه و مشارکت صیادان در حفاظت از زیستگاههای دریایی است؛ سوم نظارت و پایش مستمر صیدها و مبارزه با صید غیر مجاز انجام میشود تا ذخایر دریایی استان حفظ و احیا شوند.
سیستان و بلوچستان استراتژیک ترین قطب شیلات ایران به دلیل اتصال به آبهای آزاد
وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات آموزش صیادان و جوامع ساحلی درباره اهمیت حفاظت از منابع و بهره برداری پایدار، یکی از اولویتهای اساسی است.
صیادی در سیستان و بلوچستان امروز فراتر از یک فعالیت معیشتی، به ستون ثابت اقتصاد ساحلی و عاملی مؤثر در حفظ امنیت دریایی کشور تبدیل شده است. تنوع گونهها، حضور گسترده ناوگان صیادی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر، نشان میدهد که این بخش نقشی تعیینکننده در چرخه تولید، صادرات و تأمین غذای دریایی دارد.
موقعیت ژئوپلیتیکی استان نیز اهمیت شیلات را دوچندان کرده و حضور دائمی صیادان در آبهای آزاد، علاوه بر رونق اقتصادی، به تثبیت امنیت مرزی کمک میکند.
حمایتهای بیمهای، مدیریت علمی صید و مقابله با صید غیرمجاز نیز آینده این سرمایه طبیعی را تضمین میکند. ترکیب این عوامل، سیستان و بلوچستان را به یکی از استراتژیکترین قطبهای شیلات ایران بدل کرده و ضرورت برنامهریزی بلندمدت برای توسعه پایدار و صید مسئولانه را برجسته میسازد.
