خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: آبزی‌پروری در چابهار یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی جنوب شرق کشور است.

موقعیت منحصربه‌فرد بندر چابهار در کنار دریای عمان، اقلیم مناسب، دسترسی آسان به آب‌های آزاد و امکان تولید در تمام طول سال، این منطقه را به یکی از قطب‌های بالقوه پرورش آبزیان در کشور تبدیل کرده است.

ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان محلی، توسعه زنجیره‌های مرتبط همچون صنایع فرآوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل سردخانه‌ای، و امکان صادرات مستقیم از طریق بندر چابهار به بازارهای جهانی، از ظرفیت‌های کلیدی این حوزه به‌شمار می‌رود.

آبزی‌پروری می‌تواند به کاهش فشار بر صید سنتی و حفاظت از ذخایر طبیعی دریا کمک کند؛ چابهار در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از مراکز مهم تولید و صادرات آبزیان در کشور قرار گرفته است؛ مسیری که ادامه آن نیازمند حمایت‌های زیرساختی و برنامه‌ریزی منسجم‌تر است.

۳۰ هزار هکتار اراضی ساحلی آبزی پروری در جنوب سیستان و بلوچستان شناسایی شد

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۳۰ هزار هکتار اراضی ساحلی مستعد آبزی پروری (میگوی آب شور، ماهیان دریایی و سایر آبزیان) و در ۶ نقطه از پهنه‌های آبی با ظرفیت ۴۵ هزار تن جهت تولید انواع ماهیان دریایی در قفس‌های دریایی شناسایی شده است.

علی فاتحی جهانتیغی افزود: در حال حاضر ۳۵ هزار هکتار اراضی ساحلی شناسایی شده یا بالفعل می‌باشد که از این میزان ۵۰۰۰ هکتار در حال بهره برداری است.

وی ادامه داد: طی سال گذشته با احیای واحدهای راکد سطح زیرکشت میگو در مجتمع صنعتی گواتر ۳۰ درصد و مجتمع کشت و صنعت مکران بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان گفت: پیش بینی می‌شود در سال جاری میزان تولید میگو نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته باشد.

وی بیان کرد: میزان تولید بچه میگو نیز در مراکز تکثیر استان نسبت به سال گذشته ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.

۱۲۰۰ نفر در بخش آبزی پروری شیلات مشغول به کار شدند

جهانتیغی اظهار داشت: در سال جاری میزان اشتغال زایی در بخش آبزی پروری حدود ۱۲۰۰ نفر بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط نوار ساحلی استان امکان پرورش انواع آبزیان (ماهیان دریایی، میگو و…) وجود دارد.

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر گونه میگوی سفید غربی (وانامی) گونه پرورش غالب ایران، در سطح مزارع پرورش داده می‌شود و از ماهیان دریایی پرورشی با توجه به تولید بچه ماهی گونه سی باس آسیایی امکان پرورش در مزارع پرورش ماهی در قفس وجود دارد.

وی اظهار داشت: عمده تولیدات آبزیان استان به خصوص میگو بیش از ۹۰ درصد به بازارهای خارجی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، چین و … صادر و الباقی به صورت تازه جهت فروش به سطح کشور ارسال می‌شود.

جهانتیغی بیان کرد: پیش بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۱۸ میلیون دلار ارز از فروش محصول تولیدی میگو، حاصل شود.

تولید میگو در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰۰ تن می‌رسد

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: استفاده از روش‌های نوین پرورش میگو (متراکم و فوق متراکم)، پرورش ماهیان دریایی (پرورش در قفس)، تکثیر و پرورش سایر آبزیان (انواع جلبک‌ها، خیار، آرتمیا و…) با توجه به حضور سرمایه گذاران و وجود تقاضا ضمن ایجاد اشتغال پایدار باعث تولید محصولات با ارزآوری و ارزش تجاری بسیار بالا می‌شود.

جواد غلامی ادامه داد: با توجه به نبود سرحلقه تولید ماهیان در دریا و لزوم احداث مراکز تکثیر به منظور تکمیل زنجیره تولید در استان و کاهش هزینه‌ها اقدامات اولیه جهت تأمین نهاده‌های اولیه در استان در حال انجام است.

وی بیان کرد: پیش بینی می‌شود میزان تولید میگو در سال جاری حدود ۵۰۰۰ تن برسد؛ همچنین میزان تولید بچه میگو در مراکز تکثیر میگوی استان میلیون ۴۲۳ قطعه بوده که بخشی از آن به سایر استان‌های میگو پرور ارسال شده است.

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر پروژه پرورش ماهی در دریا با قفس‌های پایه کششی(TLC) در منطقه رمین با ظرفیت ۱۲۰ تن در سال در حال نصب و راه اندازی است.

چابهار زنجیره کامل تولید، تکثر و صادرات آبزیان است

وی افزود: در منطقه رمین یک طرح آبزی پروری ۵۰۰ تنی توسط سرمایه گذار پس از اخذ مجوزهای مربوطه در حال راه اندازی و اجرا است.

غلامی اظهار داشت: مجتمع صنعتی گواتر در جنوب شرقی استان و هم جوار با مرز پاکستان واقع شده و دارای مساحتی بالغ بر ۴۰۰۰ هکتار با سطح مفید ۲۶۰۰ هکتار است.

آنچه امروز در چابهار در حال رخ دادن است، تنها توسعه چند مزرعه یا مجتمع پرورشی نیست؛ بلکه شکل‌گیری یک زنجیره کامل از تکثیر تا صادرات است. افزایش ظرفیت تولید بچه‌میگو، راه‌اندازی قفس‌های دریایی و برنامه‌ریزی برای احداث مراکز تکثیر ماهیان، نشان‌دهنده حرکت سیستان و بلوچستان به سمت خودکفایی در نهاده‌ها و کاهش وابستگی است. این روند علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، امکان ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان و متخصصان را فراهم می‌کند.

توسعه صادرات و ارزآوری حاصل از تولیدات آبزی‌پروری، می‌تواند پشتوانه‌ای برای تقویت زیرساخت‌های بندری و صنعتی چابهار باشد؛ چابهار می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز تولید، فرآوری و صادرات آبزیان در کشور و حتی منطقه تبدیل شود.