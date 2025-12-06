بررسی مشکلات ۸ واحد تولیدی گلستان در کارگروه تسهیل

به گزارش خبرگزاری مهر، درویشعلی حسنزاده اظهار کرد: نوزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گلستان در سال جاری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در سالن جلسات معاونت اقتصادی برگزار شد و طی آن مشکلات هشت واحد تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این واحدها در حوزههای تحت نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و جهاد کشاورزی فعال هستند و موارد مطرحشده با هدف رفع موانع و بازگشت ظرفیت تولید مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: محور مشکلات این واحدها عمدتاً مربوط به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی و همچنین برخی بانکها بود که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و مدیران بانکی، راهکارهای رفع موانع آنها بررسی و مصوبات لازم اتخاذ شد.
حسنزاده با تأکید بر اهتمام دولت در رونق تولید گفت: رفع مشکلات تولیدکنندگان از مهمترین دغدغههای دولت است. بازدیدهای مستمر استاندار، معاون اقتصادی و مدیران اقتصادی استان از واحدهای تولیدی و همچنین برگزاری منظم جلسات کارگروه تسهیل در همین راستا انجام میشود.
وی افزود: هدف اصلی این جلسات، حل مسائل واحدهای تولیدی، تسریع در فرآیندهای بانکی و اداری و جلوگیری از توقف فعالیت و اشتغال در استان است.
