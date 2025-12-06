به گزارش خبرگزاری مهر، مختار احمدی پیش از ظهر در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری و شورای توسعه تعاون شهرستان دلیجان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی اعلامشده به استاندار مرکزی، حرکت عملیاتی در شهرستانها و احصا دقیق مسائل است تا پس از تهیه گزارش جامع، مشکلات در سطح مدیریت ارشد استان مورد پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه ششماهه حضور خود در استان افزود: یکی از چالشهای موجود، نبود اطلاعات جامع در اختیار فرمانداران بود؛ از همینرو سفر به تمامی شهرستانها در دستور کار قرار گرفت تا مسائل حوزه اشتغال و سرمایهگذاری بهصورت میدانی بررسی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: ظرفیتهای گستردهای در حوزه تسهیلات اشتغالزایی وجود دارد؛ از جمله تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲، جز ۲ و ۳ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و جز ۲ و ۳ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ که با اعتباری حدود ۴ هزار میلیارد تومان در استان قابل استفاده است. نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان این منابع بهصورت قرضالحسنه با نرخ چهار درصد در اختیار شهرستانها قرار دارد.
احمدی با اشاره به عملکرد پرداخت تسهیلات در ماههای گذشته گفت: بخش مهمی از منابع اولیه جذب شده و سهمیه شهرستانها در مراحل پایانی قرار دارد، اما در برخی بانکها مانند بانک رفاه روند پرداخت عقب بوده است. وی افزود: مقرر شد رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان دبیر کمیته اشتغال، اطلاعات را دریافت و تجمیع کرده و در جلسات ارائه دهند.
وی تأکید کرد: احصاء صحیح منابع اشتغالزایی از دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، بهویژه در حوزه تسهیلات تخصصی، میتواند رقم کل اعتبارات قابل بهرهبرداری را به حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان برساند. بخشی از اعتبارات مانند خطوط اعتباری حوزه تعاون نیز باید بهطور کامل وارد چرخه تصمیمگیری و جذب شهرستانها شود.
این جلسه با تأکید بر تدوین گزارشهای دقیق شهرستانی، فعالسازی مستمر کمیته اشتغال و پیگیری جذب کامل اعتبارات ادامه یافت.
