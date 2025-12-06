حسینی: اجلاسیه بزرگداشت ۲۳۷ شهید اصناف گیلان دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حسینی ظهر شنبه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی اجلاسیه بزرگداشت شهدای اصناف و آرایشگران با حضور اعضای قرارگاه فرهنگی و ستاد گرامیداشت شهدای اصناف استان، تجلیل از مقام والای شهدا رسالت اصلی حوزه فرهنگی و اجتماعی بیان کرد و گفت: اجلاسیه بزرگداشت ۲۳۷ شهید اصناف گیلان و ۴ شهید آرایشگر استان از ۱۴۰ شهید آرایشگر کشور در دیماه برگزارمی شود
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور اقشار بسیج متخصصین گیلان با اشاره به برگزاری اجلاسیه ۲۳۷ شهدای اصناف شهدای آرایشگر افزود: انسجام و هماهنگی در اجرای هرچه بهتر این اجلاسیه ضروری است.
وی بیان اینکه استفاده از ظرفیت اصناف و مجموعههای حمایتی استان زمینهساز برگزاری برنامهای در شأن شهدا خواهد بود، تصریح کرد: تمامی دستگاهها وظیفه دارند همکاری لازم را در این خصوص بهعمل آورند.
«تیمور پورحیدری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در این نشست با آمادگی کامل صمت گیلان برای مشارکت در برگزاری اجلاسیه اظهار کرد: صمت استان تمامی ظرفیتهای سازمانی و صنفی خود را در راستای تحقق یک برنامه منظم و منسجم بهکار خواهد گرفت.
سرهنگ صاحب رئیس سازمان بسیج اصناف سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این اجلاسیه با حضور سخنران کشوری دی ماه سال جاری در تالار مرکزی رشت برگزارمی شود گفت: یادوارههای شهرستانی شهدای اصناف، مراسم «آبروی بازار» در سطح استان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، طرحهای خدمترسانی از جمله پخت و توزیع نان صلواتی، بسته معیشتی و اهدای لوازمالتحریر، کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله برنامههای حاشیهای این اجلاسیه است.
