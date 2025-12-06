بازار گیلان در آستانه شب یلدا؛ آرامش فعلی شکننده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بازار کالاهای اساسی در گیلان طی هفته‌های اخیر شرایط نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کند، اما گزارش‌های اقتصادی و روندهای هزینه‌ای نشان می‌دهد که این آرامش شکننده است و در صورت عدم مدیریت به‌موقع زنجیره تأمین، احتمال بروز نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

با نزدیک شدن شب یلدا و افزایش تقاضای عمومی برای اقلام پرمصرف نظیر آجیل، خشکبار، میوه و شیرینی، مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها بیش از پیش اهمیت یافته است.

در این راستا، «تیمور پورحیدری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح وضعیت بازار کالاهای اساسی، روند قیمت‌ها و عوامل تأثیرگذار، برنامه نظارتی ویژه شب یلدا را نیز معرفی کرده است.

*شرایط بازار مرغ در استان چگونه است و آیا ثبات فعلی قابل اعتماد است؟

بازار مرغ در حال حاضر نسبتاً آرام و باثبات است، اما باید توجه داشت که این آرامش شکننده است. گزارش‌های اقتصادی و روند هزینه‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم مدیریت دقیق زنجیره تأمین و نهاده‌ها، احتمال نوسانات قیمتی وجود دارد. عوامل اصلی تهدیدکننده ثبات بازار شامل کمبود نهاده‌های دامی، افزایش قیمت خوراک در بازار آزاد و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل هستند.

*با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، حاشیه سود واحدهای صنفی چگونه تحت تأثیر قرار گرفته است؟

برخی زنجیره‌های توزیع هم‌اکنون بین ۲ تا ۳ هزار تومان کرایه حمل دریافت می‌کنند و با افزایش قیمت سوخت، این رقم افزایش می‌یابد. این موضوع فشار مستقیم بر حاشیه سود واحدهای صنفی وارد می‌کند. بنابراین، اگر نهاده به‌موقع تأمین نشود و هزینه زنجیره حمل مدیریت نگردد، احتمال رشد محسوس قیمت مرغ در یک ماه آینده وجود دارد. هم‌اکنون قیمت مرغ زنده در استان ۹۷ هزار تومان است.

*وضعیت بازار روغن نباتی چگونه است؟

بازار مصرف خانوار در این حوزه مناسب است و کمبودی وجود ندارد، اما بخش صنف و صنعت با محدودیت مواجه است. علت اصلی این ناترازی، تخصیص ناکافی روغن خام به واحدهای صنعتی و محدودیت واردات به دلیل مشکلات ارزی است. این وضعیت می‌تواند ظرفیت تولید برخی واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد و نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق است.

*آیا شکر در استان با کمبود مواجه است؟

خیر، شکر در تمام بخش‌ها اعم از خانگی، صنف و صنعت پایدار و تأمین شده است. تولید داخلی پایدار باعث شده قیمت‌ها ثابت باشند و کمبودی در بازار مشاهده نشود.

*دلیل افزایش قیمت تخم‌مرغ چیست؟

قیمت تخم‌مرغ طی هفته‌های اخیر از دانه‌ای ۶,۵۰۰ تومان به ۸,۵۰۰ تومان رسیده است. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه نهاده‌های دامی و کاهش عرضه به دلیل افت تولید در ماه‌های گذشته است. نهاده دولتی در زمان مقرر به‌طور کامل تحویل نمی‌شود و بخش قابل توجهی از خوراک با نرخ آزاد تأمین می‌شود؛ این موضوع هزینه تمام‌شده هر کیلو تخم‌مرغ را به‌طور محسوس افزایش داده است. افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز روند افزایشی قیمت را در کوتاه‌مدت محتمل‌تر کرده است.

*وضعیت لبنیات و اثر افزایش قیمت شیر خام بر مصرف‌کننده چگونه است؟

قیمت شیر خام از ۲۳ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسیده که رشد حدود ۵۰ درصد دارد. این افزایش، مهم‌ترین عامل رشد قیمت محصولات لبنی است. شیر خام حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد، بنابراین این افزایش می‌تواند موجب رشد ۲۵ تا ۳۵ درصدی قیمت مصرف‌کننده شود. دلایل این رشد شامل افزایش شدید هزینه نهاده‌های دامی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و کاهش تولید به دلیل شیوع تب برفکی در برخی دامداری‌ها است.

*چه اقداماتی برای کنترل بازار لبنیات در نظر گرفته شده است؟

چند اقدام فوری در دستور کار داریم؛ تأمین و توزیع اضطراری نهاده برای دامداران، مدیریت هماهنگ قیمت‌گذاری با صنایع لبنی برای جلوگیری از شوک ناگهانی، تشدید نظارت بر خریدهای غیررسمی و فعالیت واسطه‌ها، طراحی بسته حمایتی کوتاه‌مدت برای اقشار کم‌درآمد.

*با نزدیک شدن شب یلدا، چه برنامه‌ای برای کنترل بازار دارید؟

طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۰ تا ۳۰ آذرماه به‌صورت همزمان با سراسر کشور در گیلان اجرا می‌شود. هدف اصلی ما مدیریت تقاضا، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و کنترل قیمت کالاهای پرمصرف است.

*محورهای اصلی این طرح چیست؟

شش محور اصلی داریم؛ هماهنگی با اتحادیه‌های صنفی مربوطه شامل فروشندگان آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه‌فروشان برای رعایت ضرایب سود و نصب برچسب قیمت، تمرکز بازرسی‌ها بر کالاهای پر تقاضای شب یلدا، رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای بسیج مستضعفین در بازرسی‌ها، هماهنگی کامل با جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر مراجع ذیربط، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌های استانی جهت آگاهی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها.

*عملکرد بازرسی بنگاه‌های اقتصادی استان گیلان از ابتدای سال تاکنون چگونه بوده است؟

از اول فروردین تا دهم آذرماه، ۳۶,۷۶۰ بازرسی در سطح استان انجام شده است. از این تعداد، ۲,۷۸۵ بازرسی مربوط به حوزه قاچاق کالا و ۳۳ هزار و ۹۷۵ مورد بازرسی در حوزه غیر قاچاق بوده است. هدف ما از این بازرسی‌ها، نظارت دقیق بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از هرگونه تخلف است.

*میزان تخلفات شناسایی‌شده در این بازه زمانی چه مقدار بوده است؟

در مجموع ۶,۵۹۱ تخلف گزارش شده است؛ که شامل ۲۹۵ مورد تخلف در حوزه قاچاق و ۶,۲۹۶ مورد تخلف در حوزه غیر قاچاق می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های قانونی، هنوز برخی واحدها از مقررات تخطی می‌کنند و نظارت مستمر ضروری است.

* ارزش ریالی این تخلفات چه میزان است؟

ارزش تخلفات حوزه قاچاق بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ریال و تخلفات حوزه غیر قاچاق حدود ۶۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اهمیت نظارت دقیق و برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی چقدر بالاست، چرا که هم سلامت بازار و هم حقوق مصرف‌کنندگان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

* برنامه اداره کل برای ادامه نظارت و پیشگیری از تخلفات چیست؟

ما با تقویت تیم‌های بازرسی، افزایش هماهنگی با سایر نهادهای نظارتی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه، تلاش می‌کنیم تا با تخلفات برخورد کنیم و فضای اقتصادی سالمی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شود. همچنین، اطلاع‌رسانی به مردم و تشویق آن‌ها به گزارش تخلفات، بخش مهمی از این برنامه است.

*در مجموع چشم‌انداز بازار استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار گیلان در بیشتر کالاهای اساسی آرام است، اما این آرامش شکننده است و باید با مدیریت پیش‌دستانه، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و اجرای طرح‌های نظارتی از بروز نوسان قیمتی جلوگیری کنیم. هدف ما این است که مردم بتوانند شب یلدای امسال را بدون نگرانی از افزایش قیمت‌ها سپری کنند.

آرامش نسبی در بازار گیلان با هشدار نوسانات کوتاه مدت

بازار کالاهای اساسی در گیلان طی هفته‌های اخیر نسبتاً باثبات بوده است، اما تحلیل روندهای هزینه‌ای و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این آرامش شکننده است. افزایش هزینه‌های حمل و نقل، کمبود نهاده‌های دامی، محدودیت تأمین روغن و مواد اولیه صنایع، و فشار بر زنجیره توزیع، می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت شود.

«تیمور پورحیدری» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، با اشاره به طرح نظارتی ویژه شب یلدا، اجرای بازرسی‌های دقیق، رسیدگی فوری به شکایات مردمی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را راهکار اصلی برای حفظ ثبات بازار معرفی کرد. هدف این اقدامات، تضمین امکان خرید بدون نگرانی برای مردم و حمایت از تولیدکنندگان با تأمین به‌موقع نهاده‌ها است.

در مجموع، ثبات بازار استان نیازمند مدیریت هوشمندانه، شفافیت در عرضه و اطلاع‌رسانی مستمر است تا هرگونه شوک قیمتی کنترل شود و آرامش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حفظ گردد. با اجرای این برنامه‌ها، مردم می‌توانند شب یلدای امسال را با اطمینان و بدون دغدغه افزایش قیمت‌ها سپری کنند.