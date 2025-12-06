به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی شنبه‌شب پس از دیدار تیمش مقابل پالایش نفت بندرعباس در نشست خبری اظهار کرد: بازی خیلی سختی بود اما تلاشی که بازیکنان داشتند، پیروزی را برای ما رقم زد.

وی افزود: حریف با تجمع در زمین خود کار را برای ما سخت کرده بود و روی ضدحملات برنامه‌ریزی داشت.

پورموسوی درباره شرایط تیمش در جریان مسابقه گفت: بعد از مصدومیت چند بازیکن، دست‌مان در تعویض‌ها بسته بود و مجبور شدیم برخی بازیکنان را در پست‌های غیرتخصصی به میدان بفرستیم.

سرمربی صنعت‌نفت آبادان ادامه داد: از همه بازیکنان تشکر می‌کنم؛ امشب با جان و دل بازی کردند و حق‌شان این پیروزی بود.

وی همچنین از حمایت گسترده هواداران آبادانی قدردانی کرد و افزود: هواداران امشب کمک زیادی کردند تا سه امتیاز مهم را کسب کنیم.

تیم صنعت‌نفت آبادان در چارچوب هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه دو بر یک میهمان خود، پالایش نفت بندرعباس را شکست داد.